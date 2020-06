Papa Francisco escreve carta a Zanardi: ‘Rezo por você e sua família’

EFE/EPA/VATICAN MEDIA Papa Francisco escreveu carta a Alessandro Zanardi



O papa Francisco escreveu uma carta de apoio a Alessandro Zanardi, ex-piloto de Fórmula 1 que segue em estado grave no hospital após sofrer acidente em uma prova de paraciclismo. Na carta, publicada pelo jornal italiano “La Gazzetta dello Sport”, o pontífice exaltou a história de superação do italiano.

“Caro Alessandro, a sua história é um exemplo de como recomeçar depois de uma parada repentina. Através do esporte você ensinou a viver a vida como protagonista, fazendo da deficiência uma lição de humanidade”, escreveu o papa, em trecho publicado com destaque na capa do jornal italiano.

Zanardi está internado no hospital Santa Maria alle Scotte de Siena, na Itália, desde o fim de semana. Seu quarto é estável, mas ainda grave. Será preciso mantê-lo sedado por 10 a 15 dias, em coma induzido.

“Obrigado por dar força a quem a perdeu. Neste momento doloroso estou próximo a você, rezo por você e sua família. Que o Senhor o abençoe e que Nossa Senhora o proteja”, afirmou o papa Francisco.

Aos 53 anos, Zanardi perdeu as duas pernas em um acidente de automobilismo sofrido em 2001, numa corrida da categoria Cart na Alemanha. Sem se abalar, o ex-piloto decidiu seguir no esporte e aos poucos passou a se concentrar no esporte paralímpico. Competindo no paraciclismo, ele faturou duas medalhas de ouro nos Jogos de Londres-2012 e outras duas no Rio-2016.

Antes do grave acidente de 2001, ele competiu na Fórmula 1 entre 1991 e 1994, depois indo para o automobilismo norte-americano, onde foi campeão na Cart em 1997 e 1998, regressando no ano seguinte para a F-1.

Na semana passada, ele voltou a se envolver em um grave acidente Ele colidiu a sua bicicleta em um caminhão perto da cidade toscana de Pienza, durante uma corrida de revezamento na última sexta-feira. Ele sofreu um grave trauma facial e craniano, que poderão gerar possíveis danos cerebrais.

O ex-piloto de Fórmula 1 competia em uma etapa do revezamento do Objetivo Tricolor, uma competição que reúne atletas paralímpicos em bicicletas de mão, triciclos ou cadeiras de rodas. O acidente ocorreu no quilômetro 146 da rodovia entre Pienza e San Quirico d’Orci.

Segundo informações da imprensa italiana, Zanardi teria perdido o controle da sua bicicleta de mão em uma descida, em uma curva, indo para a pista oposta. Na contramão, ele se chocou com um caminhão. Um vídeo divulgado pela emissora Tgr Rai Toscana mostra o que aparentemente era o equipamento de Zanardi tombado de lado na beira da estrada, parcialmente destruído.

*Com Estadão Conteúdo