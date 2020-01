Pau Gasol escreve sobre morte de Kobe Bryant e promete manter legado do amigo

O espanhol Pau Gasol, ex-jogador do Los Angeles Lakers, escreveu nesta uma série de mensagens no Twitter sobre a morte do antigo companheiro de equipe Kobe Bryant, que faleceu no último domingo (26), em um acidente de helicóptero.

“Eu ainda me nego a acreditar. Me sinto em um pesadelo, em que não posso esperar para acordar. Mas, se esse pesadelo continuar, farei tudo o que posso para manter seu legado e suas lições presentes em tudo o que faço”, escreveu o pivô da franquia da Califórnia entre 2008 e 2014.

Gasol, ao lado de Bryant, conquistou dois títulos da NBA, em 2009 e 2010, e garantiu que quer seguir espalhando a mensagem do ala-armador, que morreu aos 41 anos, junto com a filha Gianna e outras sete pessoas em um acidente de helicóptero.

“O mais importante é tentar inspirar as pessoas, para que possam ser grandes no que queiram fazer. Ficarei inconsolvável durante muito tempo, mas sempre serei grato por ter dividido tempo com ele. Me inspirou e me impulsionou a ser a melhor versão de mim mesmo a cada dia, como fez com muitos outros”, concluiu.

I still refuse to believe it… it still feels like a nightmare that I can’t wait to wake up from… but if this nightmare continues, I will do what I can to keep your legacy going and your lessons present in everything I do. pic.twitter.com/n3DL1NHjko

— Pau Gasol (@paugasol) January 30, 2020