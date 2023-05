Paula Borgo, ex-jogadora da seleção brasileira de vôlei, morre aos 29 anos 

Oposta não resistiu a um câncer no estômago, diagnosticado em setembro do ano passado durante os exames médicos realizados na pré-temporada do Barueri

Reprodução/Twitter/@timebrasil Paula Borgo, ex-seleção brasileira de vôlei, morreu aos 29 anos



Paula Borgo, jogadora de vôlei com passagem pela seleção brasileira, morreu nesta quinta-feira, 11, aos 29 anos. De acordo com o Comitê Olímpico do Brasil (COB), a oposta não resistiu a um câncer no estômago, diagnosticado em setembro do ano passado. O tumor foi encontrado durante os exames médicos realizados na pré-temporada do Barueri, equipe que a atleta defenderia na última Superliga. Anteriormente, ela já havia atuado por Bérgamo (Itália), Fluminense, Kale e Nilufer (ambos da Turquia). Pela seleção, foi campeã mundial sub-23 de 2015, ficou com a medalha de prata na Liga das Nações (2019) e participou da campanha vitoriosa no último pré-Olímpico. Através das redes sociais, os ex-clubes da jogadora e a Federação Internacional de Vôlei (FIVB) se solidarizaram.

O COB lamenta profundamente a morte de Paula Borgo 🏐, 29 anos. A oposta teve diagnosticado um câncer no estômago em setembro de 2022. Borgo teve conquistas importantes na seleção brasileira: 🥇 Mundial sub-23 2015 🇹🇷

🥈 Liga das Nações 2019 🇨🇳 Muita força à família e amigos. pic.twitter.com/Vu30rThq09 — Time Brasil (@timebrasil) May 11, 2023

O Fluminense lamenta profundamente a morte de Paula Borgo, oposta que honrou as cores do vôlei Tricolor na temporada 2019/2020. Muita força e toda a nossa solidariedade aos amigos e familiares. pic.twitter.com/Cu6r7J1Q70 — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) May 11, 2023