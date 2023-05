Mãe de Bruninho discorda de post do filho defendendo Wallace: ‘Por que ele não cumpriu toda a punição?’

Levantador da seleção brasileira apoiou publicamente seu colega, que pegou cinco anos de suspensão por descumprir uma suspensão aplicada pelo COB

Reprodução/Instagram/@veramossa Bruninho, levantador da seleção brasileira, ao lado de sua mãe, a ex-jogadora Vera Mossa



Vera Mossa, mãe de Bruno Rezende, discordou da publicação do filho defendendo Wallace Souza nesta terça-feira, 9. Através das redes sociais, a ex-jogadora de vôlei rebateu Bruninho e questionou o motivo do atleta do Cruzeiro não ter cumprido a pena aplicada pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB). “Li com bastante atenção e cuidado, mas preciso fazer uma correção… Sei que sua intenção é a melhor possível, você está defendendo um amigo do vôlei, mas vamos lá. Você mesmo entende que ele cometeu um erro grave e foi punido merecidamente. Então, por que ele não cumpriu toda a punição? Também não sei se ele foi coagido a descumprir… São várias questões envolvidas e todos foram alertados sobre as sanções no caso do descumprimento. Nada disso estaria acontecendo se o Wallace tivesse cumprido a punição até o final… Sem mais. Te amo!!”, escreveu Vera.

Na última segunda-feira, Bruninho usou sua conta no Instagram para apoiar Wallace, que foi suspenso por cinco anos de qualquer competição organizada por entidades ligadas ao COB. “Já tivemos nossas discussões e nem sempre concordamos com todas as coisas. Ele cometeu um erro grave e isso não se discute, se arrependeu, pediu desculpas e pra quem o conhece, sabe que é verdade”, disse o levantador. “Vivemos num país extremamente politizado e acredito que ele foi mais uma das pessoas que expôs o que pensava, conquistando muitos admiradores e por outro lado, muitos críticos ferrenhos. Vivemos tempos difíceis, onde parte da população vive de maneira extremista, nos dois lados da moeda”, acrescentou.

Inicialmente, Wallace foi suspenso em 90 dias das atividades do Cruzeiro e por um ano da seleção brasileira. Após desrespeitar a punição aplicada pelo COB e defender seu time na final da Superliga de Vôlei, o experiente atleta viu a punição aumentar para cinco anos nos dois cenários. O oposto de 35 anos prometeu recorrer da decisão, que pode encerrar sua carreira. A Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), órgão que administra a competição, também sofreu sanções e declarou que irá “tomar as medidas cabíveis” para reverter a situação.