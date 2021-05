Pedro Scooby posta vídeo de acidente e volta a surfar com pontos na cabeça: ‘Cheio de dor’

O brasileiro retornou ao mar da Indonésia apenas dois dias após sofrer uma forte queda enquanto surfava

Reprodução/Instagram/@pedroscooby Pedro Scooby sofreu um acidente enquanto surfava na Indonésia



Pedro Scooby até prometeu que não voltaria a surfar tão cedo após o acidente sofrido no último sábado, 8, na Indonésia, que resultou em ferimentos na cabeça. O brasileiro, porém, não conseguiu resistir às ondas do país asiático e voltou para o mesmo mar na segunda-feira 10. O momento foi registrado pelo surfista em sua conta no Instagram. “Desculpa, mãe, a desobediência, mas eu voltei pra água dois dias depois acidente, no mesmo lugar! E vou te falar, foi foda! Eu amo esse lugar”, declarou Scoby, que confessou a um seguidor: “Agora estou aqui, cheio de dor de cabeça, com os pontos abrindo. Mas feliz”, escreveu.

Nas redes sociais, Pedro Scooby ainda postou um vídeo do acidente (veja abaixo) e recebeu mensagens positivas da mãe, dona Grecinda Mota. “Meu filho, não sei até quando meu coração vai aguentar. Mas, mesmo sofrendo, torço por você sempre. Te amo. Volta logo, estou com saudades”, comentou a mãe do surfista. “Mamãe, eu te amo muito. No final dá tudo certo”, respondeu Scooby, que também recebem mensagens de apoio da esposa, Cintia Dicker. “Fico doidinha de longe, mas tão orgulhosa de você, amor.”