Libertadores: Ademir da Guia parabeniza Rony por alcançá-lo em número de gols pelo Palmeiras

Montagem sobre fotos/Reprodução/Twitter/@Ademir_daGuia/Palmeiras Ademir da Guia parabenizou Rony por marca na Libertadores



Ademir da Guia, um dos maiores ídolos da história do Palmeiras, utilizou a sua conta no Twitter, na tarde desta quarta-feira, 5, para parabenizar o atacante Rony, que o alcançou em número de gols com a camisa do Verdão na Copa Libertadores da América, na vitória sobre o Defensa y Justicia, na última terça-feira. Através da rede social, o “Divino”, como ficou conhecido o jogador que brilhou entre as décadas de 1960 e 1970, disse que o sucesso do atacante é fruto de muito trabalho. “Vendo no #SeleçãoSportv [programa do Grupo Globo] que o Rony empatou comigo em gols na Libertadores! O trabalho nos dá isso! Parabéns, Rony!”, escreveu.

Com as duas bolas na rede na Argentina, Rony chegou aos nove gols representando o Verdão na Libertadores, igualando Ademir da Guia, Willian e Lopes. Assim, o atacante do time de Abel Ferreira acabou superando outros nomes importantes da história do clube, como César Maluco e Edmundo, ambos com oito. Agora, ele está a a três tentos de igualar Alex como o maior artilheiro do Palmeiras na competição sul-americana. Para chegar aos números do meia, porém, ele tem que superar Borja e Tupãnzinho, ambos com 11 tentos marcados. Destaque do bicampeonato, na temporada passada, Rony tem 14 partidas com o Alviverde na Libertadores, tendo além de nove gols, duas assistências.