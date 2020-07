Pesquisa: Japoneses desaprovam que Tóquio siga como sede da Olimpíada

36,4% dos entrevistados consideram que os Jogos deverão ser adiados mais uma vez por causa da pandemia

EFE/EPA/ISSEI KATO/POOL Futuro da Olimpíada de Tóquio ainda é incerto devido à pandemia



A maioria dos japoneses consultados, em pesquisa publicada neste domingo pela agência de notícias “Kyodo”, não aprova que Tóquio seja mantida como sede dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, no ano que vem. De acordo com a consulta, feita por telefone com 1.000 pessoas, apenas 23,9% das pessoas apoiam que a capital do Japão siga como sede do evento poliesportivo. Além disso, 36,4% dos entrevistados consideram que os Jogos deverão ser adiados mais uma vez, por causa da pandemia da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus. Já 33,7% daqueles que foram ouvidos defendem o cancelamento definitivo.

Entre todos os consultados, 59,1% desaprovam a gestão do governo do primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, durante a crise sanitária, em um momento em que Tóquio e Osaka – a terceira maior cidade do país -, apresentam alta no número de casos. Por fim, entre os entrevistados, 66,4% considera que o estado de emergência, que foi encerrado em 25 de maio, deveria voltar a ser decretado para controlar os surtos recentes de contágio do novo coronavírus.

*Com Agência EFE