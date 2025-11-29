Piastri vence sprint do GP do Catar; Norris é 3º e Verstappen 4º

Na segunda colocação ficou George Russell, enquanto o brasileiro Gabriel Bortoleto terminou no 11º lugar

ALTAF QADRI / POOL / AFP Oscar Piastri cruza a linha de chegada para vencer a corrida sprint antes do Grande Prêmio do Catar de Fórmula 1



O piloto australiano Oscar Piatri, que luta pelo título do Mundial de Fórmula 1, venceu a corrida sprint do Grande Prêmio do Catar neste sábado (29), com seus dois rivais na disputa pelo título, Lando Norris e Max Verstappen, terminando em terceiro e quarto, respectivamente. O piloto brasileiro da Sauber, Gabriel Bortoleto, fechou a prova na 11ª colocação.

Com esse resultado, Norris permanece na liderança do campeonato, 22 pontos à frente de seu companheiro de equipe na McLaren, Piatri, e 25 pontos a mais que o holandês da Red Bull, com duas corridas e 50 pontos ainda em disputa.

O australiano, que não subia ao degrau mais alto do pódio desde o Grande Prêmio da Holanda no dia 31 de agosto, largou da pole position e manteve a liderança durante as 19 voltas no circuito de Lusail, perto de Doha.

“Até agora, tudo correu bem e sem problemas”, comemorou Piastri. “Estou feliz até o momento e agora só preciso manter o ritmo”, acrescentou ele.

Piastri superou George Russell, da Mercedes, que largou da primeira fila, com Norris completando o pódio.

Verstappen, que largou mais atrás, em sexto lugar, ganhou duas posições, mas não conseguiu ultrapassar Norris, o que teria tornado a disputa pelo título ainda mais emocionante.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Norris, que não tinha chances de se tornar campeão mundial nesta corrida sprint, ainda pode conquistar seu primeiro título neste domingo (30), desde que saia do Catar com mais de 25 pontos de vantagem sobre seus dois adversários.

Neste sábado, acontecerá a sessão de classificação a partir das 15h (horário de Brasilia) para definir o grid de largada para o Grande Prêmio de domingo.

*Com informações da AFP

Publicado por Nícolas Robert