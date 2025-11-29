Palmeiras x Flamengo: o que está em jogo na decisão da Libertadores?

Palmeiras e Flamengo definem neste sábado (29), às 18h (de Brasília), em Lima, quem será o primeiro clube brasileiro tetracampeão da Libertadores. A final coloca frente a frente os dois maiores protagonistas do futebol nacional na última década e aprofunda uma rivalidade que ganhou contornos decisivos dentro e fora de campo.

O duelo deste sábado é mais um capítulo de uma sequência de confrontos que moldou a relação entre alviverdes e rubro-negros. Desde 2021, esta será a quarta final entre os clubes — incluindo Libertadores e Supercopas. O momento mais marcante segue sendo a final continental em Montevidéu, quando o Palmeiras venceu por 2 a 1 na prorrogação e ergueu o tricampeonato após a falha de Andreas Pereira, então jogador do Flamengo.

Além dos duelos decisivos, a relação entre as diretorias também elevou o clima. Em 2025, a disputa judicial envolvendo a Libra e as críticas públicas entre Leila Pereira e Luiz Eduardo Baptista, o Bap, ampliaram a tensão. Esse ambiente reforça o peso simbólico do confronto em Lima. O duelo terá transmissão da Jovem Pan na rádio e no YouTube.

A chance de redenção de Andreas Pereira

Quatro anos depois do erro que marcou sua passagem pelo Mengão — um escorregão que coroou o atacante Deyverson em 2021 —, Andreas Pereira chega à final com um novo papel — e com outra camisa. Agora no Verdão, o meia é peça importante de Abel Ferreira e vive a expectativa de uma atuação decisiva.

O clube tem trabalhado o aspecto emocional do jogador para evitar que a pressão do reencontro com o ex-time afete seu desempenho. Depois de uma atuação abaixo do esperado contra o Flamengo no Maracanã, Andreas terá a oportunidade de virar a própria página e, em caso de título, transformar o antigo trauma em redenção.

O Flamengo busca revanche

Pelo lado rubro-negro, a lembrança de 2021 segue viva. A derrota em Montevidéu ainda pesa internamente e entre os torcedores, e a nova final é vista como chance de reequilibrar a história recente entre os clubes. O time de Filipe Luís chega à decisão com dúvidas no ataque e na defesa — casos de Pedro, fora por lesão, e Léo Ortiz, que será reavaliado até os minutos finais.

A última vez que Flamengo e Palmeiras decidiram a Libertadores terminou com festa alviverde. Para os cariocas, vencer agora significa não só conquistar mais um título continental, mas também encerrar a ideia de “freguesia” em finais recentes.

A corrida pelo primeiro tetracampeonato brasileiro

Verdão e Fla dividem com Santos, São Paulo e Grêmio o posto de tricampeões da Libertadores. O vencedor em Lima será o primeiro brasileiro a conquistar o quarto título e assumirá o topo isolado do país no torneio.

O time paulista busca ampliar o domínio recente em decisões contra os cariocas e consolidar o ciclo vitorioso sob o comando de Abel Ferreira. Já o Flamengo tenta escrever seu nome em uma nova era de conquistas após os títulos de 2019 e 2022.

Com rivalidade crescente, histórias cruzadas e contas a acertar, a final em Lima vale mais do que uma taça. Vale o topo do continente — e um lugar definitivo na história da Libertadores.

