Palmeiras x Flamengo: o que está em jogo na decisão da Libertadores?
Alviverdes e rubro-negros brigam pelo posto de primeiro brasileiro tetracampeão continental em meio à crescente rivalidade
Palmeiras e Flamengo definem neste sábado (29), às 18h (de Brasília), em Lima, quem será o primeiro clube brasileiro tetracampeão da Libertadores. A final coloca frente a frente os dois maiores protagonistas do futebol nacional na última década e aprofunda uma rivalidade que ganhou contornos decisivos dentro e fora de campo.
O duelo deste sábado é mais um capítulo de uma sequência de confrontos que moldou a relação entre alviverdes e rubro-negros. Desde 2021, esta será a quarta final entre os clubes — incluindo Libertadores e Supercopas. O momento mais marcante segue sendo a final continental em Montevidéu, quando o Palmeiras venceu por 2 a 1 na prorrogação e ergueu o tricampeonato após a falha de Andreas Pereira, então jogador do Flamengo.
Além dos duelos decisivos, a relação entre as diretorias também elevou o clima. Em 2025, a disputa judicial envolvendo a Libra e as críticas públicas entre Leila Pereira e Luiz Eduardo Baptista, o Bap, ampliaram a tensão. Esse ambiente reforça o peso simbólico do confronto em Lima. O duelo terá transmissão da Jovem Pan na rádio e no YouTube.
A chance de redenção de Andreas Pereira
Quatro anos depois do erro que marcou sua passagem pelo Mengão — um escorregão que coroou o atacante Deyverson em 2021 —, Andreas Pereira chega à final com um novo papel — e com outra camisa. Agora no Verdão, o meia é peça importante de Abel Ferreira e vive a expectativa de uma atuação decisiva.
O clube tem trabalhado o aspecto emocional do jogador para evitar que a pressão do reencontro com o ex-time afete seu desempenho. Depois de uma atuação abaixo do esperado contra o Flamengo no Maracanã, Andreas terá a oportunidade de virar a própria página e, em caso de título, transformar o antigo trauma em redenção.
O Flamengo busca revanche
Pelo lado rubro-negro, a lembrança de 2021 segue viva. A derrota em Montevidéu ainda pesa internamente e entre os torcedores, e a nova final é vista como chance de reequilibrar a história recente entre os clubes. O time de Filipe Luís chega à decisão com dúvidas no ataque e na defesa — casos de Pedro, fora por lesão, e Léo Ortiz, que será reavaliado até os minutos finais.
A última vez que Flamengo e Palmeiras decidiram a Libertadores terminou com festa alviverde. Para os cariocas, vencer agora significa não só conquistar mais um título continental, mas também encerrar a ideia de “freguesia” em finais recentes.
A corrida pelo primeiro tetracampeonato brasileiro
Verdão e Fla dividem com Santos, São Paulo e Grêmio o posto de tricampeões da Libertadores. O vencedor em Lima será o primeiro brasileiro a conquistar o quarto título e assumirá o topo isolado do país no torneio.
O time paulista busca ampliar o domínio recente em decisões contra os cariocas e consolidar o ciclo vitorioso sob o comando de Abel Ferreira. Já o Flamengo tenta escrever seu nome em uma nova era de conquistas após os títulos de 2019 e 2022.
Com rivalidade crescente, histórias cruzadas e contas a acertar, a final em Lima vale mais do que uma taça. Vale o topo do continente — e um lugar definitivo na história da Libertadores.
Possíveis escalações
As duas equipes chegam à final com problemas importantes para resolver. No Flamengo, a principal baixa é Pedro, artilheiro e referência do ataque rubro-negro. O centroavante viajou a Lima, mas está fora por causa de uma lesão na coxa esquerda, obrigando Filipe Luís a montar um setor ofensivo mais móvel, com Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Carrascal disputando vagas ao lado de Bruno Henrique.
Na defesa, Léo Ortiz ainda é dúvida e será reavaliado até momentos antes da partida. Sem ele, Danilo deve formar a dupla de zaga com Léo Pereira. O Palmeiras também tem desfalques importantes: Weverton, Lucas Evangelista e Paulinho não têm condições de jogo. A dúvida de Abel Ferreira está no posicionamento de Raphael Veiga e Andreas Pereira, que podem alternar funções no meio-campo para reforçar a criação.
Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez; Bruno Fuchs, Andreas Pereira e Raphael Veiga; Allan, Flaco López e Vitor Roque.
Flamengo: Rossi; Varela, Danilo (ou Léo Ortiz), Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Luiz Araújo (ou Everton Cebolinha), Carrascal e Bruno Henrique.
