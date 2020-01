Polícia informa que 9 pessoas morreram no acidente que vitimou Kobe Bryant; todas estavam no helicóptero

Adam Davis/EFE O helicóptero que levava Kobe Bryant e mais oito pessoas caiu em Calabasas, na Califórnia



Alex Villanueva, xerife do Condado de Los Angeles, informou no início da noite deste domingo que havia nove pessoas dentro do helicóptero em que Kobe Bryant se acidentou na região da Califórnia. Todas elas morreram.

Inicialmente, a imprensa americana informou que havia cinco pessoas dentro da aeronave. O número, porém, não era preciso: segundo as autoridades, o helicóptero levava oito passageiros, além do piloto.

Questionado se a aeronave suportava um número tão elevado de pessoas, Villanueva disse que não sabia informar e afirmou que a questão será investigada.

As identidades das vítimas ainda não foram reveladas por consideração às famílias, que serão informadas em primeira mão, mas já se sabe que Gianna, uma das filhas de Kobe Bryant, estava no helicóptero. Ela tinha apenas 13 anos.

O ex-jogador de basquete estava a caminho da cidade de Newbury Park, a 30 km de Calabasas, para um jogo do time de Gianna. Kobe seria o técnico da partida.