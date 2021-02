Prêmio Laureus divulga lista dos concorrentes de 2021 sem brasileiros; confira

Lewis Hamilton, LeBron James, Robert Lewandowski, Naomi Osaka e outras personalidades estão concorrendo ao Oscar do esporte; Mercedes e Bayern de Munique são instituições que também estão na disputa

Bryn Lennon/Reuters Lewis Hamilton está concorrendo ao Prêmio Laureus



Sem qualquer atleta brasileiro ou time do país na disputa, a organização do Prêmio Laureus, o Oscar do esporte, anunciou nesta quarta-feira, 24, a lista dos finalistas de sua 22.ª edição. A divulgação dos vencedores de 2021 será feita em maio, em um evento virtual. Os indicados pelo que fizeram no ano passado foram divididos em seis categorias: atleta masculino, atleta feminino, equipe do ano, revelação do ano, retorno do ano e esporte para o bem. Na lista estão figuras conhecidas como Robert Lewandowski, Naomi Osaka e LeBron James. Há também instituições como o Bayern de Munique e a Mercedes.

Para celebrar os melhores de 2020, o Laureus fará uma cerimônia à distância em razão da pandemia da Covid-19. “Embora 2020 tenha sido muito diferente do normal para todos, o retorno de muitos eventos e competições esportivas do mundo provou ser uma inspiração para milhões de pessoas. O Laureus celebrará os esforços e realizações extraordinárias, dentro e fora do campo, quando a cerimônia de entrega do Prêmio Laureus World Sports voltar, com um formato adaptado, na primavera (no hemisfério norte)”, divulgou a fundação que atua em mais de 160 programas esportivos em 40 países.

Segundo os organizadores, os troféus serão entregues individualmente para os vencedores em locais protegidos. No ano passado, a cerimônia (presencial) ocorreu em Berlim, capital da Alemanha, no mês de fevereiro. Há apenas dois brasileiros na lista da Academia Laureus: o capitão do penta, Cafu, e o bicampeão mundial de Fórmula 1, Emerson Fittipaldi. “O Prêmio Laureus 2021 contará histórias inspiradoras de pessoas que trabalharam incansavelmente para combater a pandemia e destacará a defesa de esportistas que usaram suas posições de influência para fazer um impacto poderoso em questões e conflitos que transcendem o esporte”, completou.

Confira a lista dos concorrentes de 2021:

ATLETA MASCULINO

Joshua Cheptegei (atletismo/Uganda)

Armand Duplantis (atletismo/Suécia)

Lewis Hamilton (automobilismo/Reino Unido)

LeBron James (basquete/Estados Unidos)

Robert Lewandowski (futebol/Polônia)

Rafael Nadal (tênis/Espanha)

ATLETA FEMININA

Anna van der Breggen (ciclismo/Holanda)

Federica Brignone (esqui/Itália)

Brigid Kosgei (atletismo/Quênia)

Naomi Osaka (tênis/Japão)

Wendie Renard (futebol/França)

Breanna Stewart (basquete/Estados Unidos)

EQUIPE DO ANO

Seleção argentina masculina de rúgbi

Bayern de Munique

Kansas City Chiefs

Liverpool

Los Angeles Lakers

Mercedes

REVELAÇÃO DO ANO

Ansu Fati (futebol/Espanha)

Patrick Mahomes (futebol americano/Estados Unidos)

Joan Mir (motovelocidade/Espanha)

Tadej Pogacar (ciclismo/Eslovênia)

Iga Swiatek (tênis/Polônia)

Dominic Thiem (tênis/Áustria)

RETORNO DO ANO

Daniel Bard (beisebol/Estados Unidos)

Kento Momota (badminton/Japão)

Alex Morgan (futebol/Estados Unidos)

Max Parrot (snowboard/Canadá)

Mikaela Shiffrin (esqui/Estados Unidos)

Alex Smith (futebol americano/Estados Unidos)

ESPORTE PARA O BEM

Boxgirls (boxe/Quênia)

Fundación Colombianitos (futebol e rúgbi/Colômbia)

KICKFORMORE (futebol/Alemanha)