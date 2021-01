Presidente do COI garante Olimpíada de Tóquio em 2021: ‘Não há plano B’

Thomas Bach afirmou que o aumento de casos da Covid-19 no Japão não irá atrapalhar na organização do evento

Denis Balibouse/EFE Thomas Bach é o presidente do Comitê Olímpico Internacional



Presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach assegurou nesta quinta-feira, 21, que os Jogos Olímpicos de Tóquio serão realizados em 2021. De acordo com o alemão, não existe a possibilidade de adiar novamente o evento por causa da pandemia da Covid-19. Desta forma, a Olimpíada segue programada para acontece entre 23 de julho e 8 de agosto deste ano. “Nós temos, neste momento, nenhuma razão para acreditar que os Jogos Olímpicos de Tóquio não começarão no dia 23 de julho no estádio Olímpico de Tóquio. Isto é porque não há um plano B e porque estamos totalmente comprometidos em fazer estes Jogos seguros e bem-sucedidos”, afirmou Bach em entrevista ao jornal japonês “Kyodo News”.

As declarações do presidente do COI acontecem em meio ao crescimento do número de casos de Covid-19 no mundo e ao aumento das restrições no Japão, onde a população japonesa cada vez mais se mostra contrária à realização do evento esportivo. No último dia 7, o governo do país asiático declarou estado de emergência em Tóquio e em algumas regiões da região metropolitana, com duração prevista de um mês. A entrada de cidadãos estrangeiros foi proibida no país – antes da virada do ano os privilégios concedidos a atletas já haviam sido retirados

Três dias depois, a imprensa japonesa publicou uma pesquisa que revelava que 80% dos japoneses são contra a realização dos Jogos de Tóquio-2020 no cenário atual. Nesta semana, um porta-voz do governo confirmou a realização da Olimpíada e disse que a vacina não será um pré-requisito. Keith Mills, que foi vice-presidente do Comitê Organizador dos Jogos de Londres-2012, no entanto, mostrou-se pessimista: “Muito improvável de acontecer”.

*Com informações do Estadão Conteúdo