Qual a diferença entre o Safety Car e o Virtual Safety Car na F1?

Entenda as regras, o funcionamento e quando cada um destes procedimentos de segurança é acionado nas corridas

TOSHIFUMI KITAMURA / AFP Safety car lidera os pilotos após um acidente do piloto britânico Oliver Bearman, da equipe Haas, durante o Grande Prêmio do Japão de Fórmula 1



O Safety Car e o Virtual Safety Car são mecanismos de segurança fundamentais na Fórmula 1 e em outras categorias do automobilismo. Ambos têm o objetivo de neutralizar a corrida para permitir a intervenção segura de fiscais de pista em caso de acidentes, detritos ou condições climáticas adversas. Embora sirvam a um propósito comum, a principal diferença entre o Safety Car e o Virtual Safety Car reside em seu funcionamento e no impacto estratégico que causam na prova. Entender quando cada um é usado é crucial para analisar a dinâmica de uma corrida.

O que é o Safety Car e como funciona?

O Safety Car (SC), ou carro de segurança, é um veículo físico de alta performance que entra na pista para liderar os carros de corrida em velocidade reduzida. Sua presença é necessária quando há um perigo iminente que exige uma intervenção mais demorada ou complexa na pista.

O procedimento de acionamento segue regras claras da FIA (Federação Internacional de Automobilismo):

Acionamento: É utilizado em incidentes graves, como acidentes com carros parados em locais perigosos, grande quantidade de detritos no traçado ou chuva torrencial que comprometa a segurança;

Sinalização: Os fiscais de pista agitam bandeiras amarelas e exibem placas com as letras “SC”. Os pilotos são imediatamente informados pelo rádio e por avisos no volante;

Comportamento em Pista: As ultrapassagens são proibidas. Todos os pilotos devem reduzir a velocidade e se alinhar em fila única atrás do Safety Car, seguindo a ordem da corrida no momento do acionamento;

Agrupamento do Pelotão: O principal efeito do Safety Car é agrupar todos os competidores. Isso elimina as vantagens de tempo que os líderes haviam construído, compactando o pelotão e, muitas vezes, alterando completamente o cenário da corrida;

Relargada: Antes de retornar aos boxes, o SC permite que os carros retardatários o ultrapassem para se realinharem no fim do pelotão. A corrida é reiniciada com uma largada em movimento quando o líder cruza a linha de partida após a saída do carro de segurança;

Virtual Safety Car: a neutralização digital e suas regras

O Virtual Safety Car (VSC) foi introduzido na Fórmula 1 em 2015 como uma alternativa para incidentes menos graves. Diferente do SC, não há um carro físico na pista. Trata-se de um procedimento que impõe um limite de velocidade para todos os pilotos de forma remota e simultânea.

Seu funcionamento é mais simples e menos disruptivo para a corrida:

Acionamento: O VSC é usado para situações que exigem uma neutralização rápida, como um carro parado em uma área de escape segura ou a remoção de um pequeno detrito da pista;

Sinalização: As placas “VSC” são exibidas nos painéis luminosos ao redor do circuito;

Limite de Velocidade: Os pilotos devem reduzir sua velocidade em aproximadamente 30-40% e manter um tempo de volta mínimo, controlado por um “delta time” exibido em seus volantes. Eles precisam manter esse delta positivo, ou seja, andar mais lento que o tempo de referência;

Manutenção das Distâncias: Como todos os carros diminuem a velocidade de maneira proporcional e ao mesmo tempo, as distâncias e as vantagens de tempo entre eles são, em grande parte, preservadas. Esta é a diferença fundamental em relação ao Safety Car;

Fim do Procedimento: A direção de prova anuncia que o VSC está terminando. Segundos depois, a bandeira verde é sinalizada nos painéis e a corrida é retomada instantaneamente, sem a necessidade de uma relargada formal;

Quando cada um é usado e o impacto estratégico

A decisão entre acionar o Safety Car ou o Virtual Safety Car cabe exclusivamente à direção de prova, baseada na gravidade e na localização do incidente. A escolha tem consequências diretas na estratégia das equipes.

Safety Car (Impacto Alto): É acionado por perigos significativos. Estrategicamente, ele cria uma oportunidade de ouro para um pit stop “barato”, pois o tempo perdido nos boxes é muito menor com o pelotão andando em velocidade reduzida. Equipes e pilotos podem arriscar trocas de pneus que não estavam planejadas, redefinindo completamente a corrida;

Virtual Safety Car (Impacto Médio): É acionado por perigos menores e de rápida solução. Ele também oferece uma janela vantajosa para pit stops, mas o benefício é menor se comparado ao SC. Sua principal característica é preservar a estrutura da corrida, já que não elimina as vantagens de tempo construídas pelos pilotos;

Enquanto o Safety Car atua como um “reset” na corrida ao agrupar o pelotão, o Virtual Safety Car funciona como um botão de “pausa”, neutralizando a pista sem alterar drasticamente as posições e as diferenças de tempo. Ambos são ferramentas indispensáveis para garantir a segurança dos pilotos e fiscais, mas seu impacto distinto na competição exige que as equipes estejam preparadas para adaptar suas estratégias em questão de segundos.