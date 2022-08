Rafael Nadal desiste do Masters de Montreal e vira dúvida para o US Open

O tenista espanhol alegou dores abdominais para se ausentar da competição canadense

EFE/EPA/JOE TOTH Rafael Nadal precisou desistir do Masters de Montreal por causa de uma lesão



Maior destaque da temporada do tênis, Rafael Nadal anunciou nesta sexta-feira, 5, que não vai disputar o Masters 1000 de Montreal, no Canadá, e virou dúvida para o US Open, o quarto e último Grand Slam do ano, marcado para o fim do mês. O tenista espanhol alegou dores abdominais para se ausentar da competição canadense. “Desde as férias e do retorno aos treinamentos, tudo estava indo bem, mas faz quatro dias que comecei a treinar o saque e, no treinamento de ontem (quinta), tive uma pequena dor que seguiu incomodando hoje. Decidimos não viajar a Montreal e seguir com os treinamentos sem forçar”, explicou o atual número três do mundo, que já havia abandonado Wimbledon por causa do mesmo problema. A lesão, vale lembrar, vinha sendo tratada desde Roland Garros, quando o espanhol foi campeão apesar das fortes dores no abdômen. Ele chegou a ser dúvida para Wimbledon, mas conseguiu jogar e venceu partidas em sequência até reclamar de dores mais fortes nas quartas de final.

*Com informações do Estadão Conteúdo