Rafael Nadal é eliminado na 2ª rodada do Masters 1000 de Roma

Tenista perdeu por 2 sets a 0 e sofreu no aspecto físico contra o polonês Hubert Hurkacz

EFE/ Fabio Frustaci Rafael Nadal reage a sua eliminação na 2ª rodada do Masters 1000 de Roma



O tenista espanhol Rafael Nadal, atualmente número 305 do ranking da ATP, foi eliminado do Masters 1000 de Roma neste sábado (11), na segunda rodada, ao ser derrotado pelo polonês Hubert Hurkacz (9º). Hurkacz fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-1 e 6-3, em uma hora e 33 minutos, e vai enfrentar na próxima rodada o argentino Tomás Etcheverry, que passou pelo brasileiro Thiago Wild (6-3 e 7-5). “Jogar contra Rafa é sempre especial, principalmente no saibro, onde ele fez história e se tornou uma lenda. Estou muito feliz com esta vitória”, declarou o polonês após a partida. Nadal, que praticamente não jogou no ano passado devido às lesões, sofreu no aspecto físico contra o polonês, que acelerou apoiando-se em seu serviço.

Agora, Nadal irá se preparar sua provável última participação em Roland Garros (26 de maio – 9 junho), onde tem 14 títulos. Ele disputou apenas oito jogos no saibro nesta temporada. O tenista ainda não confirmou se estará ou não no Grand Slam parisiense. Na semana passada, ele afirmou que só vai participar do torneio se estiver se sentindo bem fisicamente.