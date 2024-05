Kayky Mota é o 7º nadador brasileiro a se classificar para Paris-2024

Atleta venceu os 100m borboleta na Seletiva Olímpica disputada na sede da Comissão de Desportos da Aeronáutica, no Rio de Janeiro

Kayky Mota é o sétimo nadador brasileiro a se garantir nos Jogos de Paris-2024. A vaga veio com a vitória na final dos 100m borboleta nesta sexta-feira, na Seletiva Olímpica disputada na sede da Comissão de Desportos da Aeronáutica, no Rio de Janeiro. O nadador já havia obtido o índice no Mundial de Fukuoka, em 2023, e confirmou a classificação com a medalha de ouro. Com a conquista desta sexta-feira (10), Kayky Mota se junta a Maria Fernanda Costa, a Mafe, Gabrielle Roncatto, Beatriz Dizotti, Guilherme Costa, o Cachorrão, Guilherme Caribé e Nicolas Albiero. “A gente sempre quer nadar um pouco mais rápido, mas hoje o momento é de muita felicidade. Estou realizando um sonho de criança, que é ser um nadador olímpico”, celebrou Kayky, não se importando em não repetir o índice.

