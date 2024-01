Rafael Nadal se despede do Torneio de Brisbane após lesão

Tenista espanhol sentiu dores na coxa durante partida

Patrick HAMILTON / AFP Rafael Nadal vence após um ano longe das quadras



O tenista espanhol Rafael Nadal teve que se despedir do Torneio de Brisbane após sentir dores em seu terceiro jogo desde seu retorno às quadras. O ex-número 1 do mundo foi derrotado pelo local Jordan Thompson por 2 sets a 1, em uma partida que durou quase 3h30min. Nadal pediu atendimento médico no terceiro set devido a dores na coxa, perto do quadril, região que já havia sido lesionada anteriormente. Apesar das dores, Nadal continuou no jogo até o final, mas demonstrou cansaço físico ao longo da última parcial. Antes de sentir as dores, o espanhol vinha fazendo ótimas apresentações na quadra dura de Brisbane, perdendo o saque pela primeira vez apenas nesta sexta-feira, no primeiro set contra Thompson.

Na segunda parcial, Nadal teve um bom desempenho, com grandes jogadas, mas falhou ao tentar fechar o set e a partida, desperdiçando três match points. Isso permitiu que o australiano empatasse o duelo e forçasse a disputa do terceiro set, onde Thompson foi dominante do começo ao fim. Na semifinal do torneio, Thompson enfrentará o búlgaro Grigor Dimitrov. A outra semifinal será disputada entre o dinamarquês Holger Rune, atual número 11 do mundo, e o russo Roman Safiullin.