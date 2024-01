Palmeiras anuncia contratação de Caio Paulista, ex-São Paulo, até 2028 

Transferência envolve um valor de aproximadamente 3,8 milhões de euros; jogador é o terceiro reforço da equipe de Abel Ferreira para a temporada 2024

Reprodução/twitter/@palmeirasfc Ida de Caio Paulista para o Palmeiras gerou um verdadeira polêmica no final do ano passada



O Palmeiras anunciou oficialmente nesta sexta-feira, 5, a contratação do jogador Caio Paulista, ex-São Paulo, com um contrato que se estende até dezembro de 2028. O atleta, que se destacou atuando como atacante no Fluminense e posteriormente como ala pelo lado esquerdo, jogou como lateral-esquerdo no São Paulo na última temporada. A transferência envolve um valor de aproximadamente 3,8 milhões de euros, que será pago ao Fluminense, clube detentor dos direitos do jogador. Essa contratação marca o terceiro reforço do Palmeiras para a temporada 2024, sob o comando do técnico Abel Ferreira. Nas redes sociais, o jogador expressou sua empolgação com a nova equipe e já projetou conquistar títulos pelo Palmeiras. “Estou muito feliz de estar aqui, expectativa muito grande, sensação muito boa de estar em um clube do tamanho do Palmeiras que vem conquistando muitos títulos e espero poder conquistar títulos com eles”, disse em vídeo. O jogador se juntará aos demais atletas do clube na próxima segunda-feira, 8, quando todos se apresentarão para o início da pré-temporada. A trajetória de Caio Paulista no futebol tem sido marcada por sua versatilidade em diferentes posições. Inicialmente atuando como atacante no Fluminense, o jogador chamou a atenção e conquistou destaque. Posteriormente, passou a atuar como ala pelo lado esquerdo, demonstrando sua habilidade e adaptabilidade tática. No São Paulo, na última temporada, Caio Paulista foi utilizado como lateral-esquerdo, mostrando sua versatilidade e capacidade de se adaptar às necessidades da equipe.