Rayssa Leal dá o troco em japonesas e se sagra campeã mundial de skate street em Roma

Este é o segundo título mundial da Fadinha, que já havia vencido o torneio da World Skate em Sharjah, em 2023

Julio Detefon/CBSk A skatista Rayssa Leal comemora o título conquistado em Roma



A brasileira Rayssa Leal conquistou neste sábado (14) o título do Campeonato Mundial de Skate Street Feminino, realizado em Roma, na Itália. A skatista brilhou nas suas primeiras voltas e, com uma virada nas manobras, garantiu o lugar mais alto do pódio. Momiji Nishiya, do Japão, ficou com a segunda colocação, seguida pela compatriota Miyu Ito. Este é o segundo título mundial de Rayssa no skate street. A atleta já havia vencido o torneio da World Skate em Sharjah, em 2023, e acumula também dois troféus da Street League Skateboarding (SLS), além de duas medalhas olímpicas: prata em Tóquio-2020 e bronze em Paris-2024.

Após a vitória, Rayssa expressou sua satisfação: “Estou muito feliz com essa conquista. Eu me senti um pouco desconfortável, mas minha equipe me deu total apoio. Obrigada a todos que me incentivaram. Vocês fazem a diferença”. A skatista alcançou uma pontuação total de 270,56 pontos na final. Ela foi a única brasileira na final, que contou com a participação de sete japonesas. A medalhista olímpica liderou após as duas primeiras voltas com notas de 86,44 e 88,43. Entre as nipônicas, Nishiya, campeã olímpica em Tóquio, obteve 85,33 pontos. No entanto, Yumeka Oda sofreu uma queda grave durante a competição e precisou ser retirada de cadeira de rodas.

Nas manobras, Rayssa não começou bem, errando nas duas primeiras tentativas. Apesar disso, ela se recuperou e, em sua terceira tentativa, conseguiu uma nota de 88,14. Em seguida, impressionou com um backside flip, que lhe rendeu 93,99 pontos, assumindo a liderança. A disputa final ficou entre Rayssa e Nishiya. A japonesa caiu na última tentativa, garantindo o título para a brasileira, que também sofreu uma queda no fim, mas já havia assegurado a vitória.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

No masculino, Kevin Hoefler, medalhista olímpico de prata em Tóquio-2021, terminou o Campeonato Mundial de Skate Street na oitava colocação. Ele foi o único brasileiro na fase final da competição, mas não conseguiu repetir o desempenho que o levou ao sexto lugar em Paris-2024. Kelvin teve seu melhor momento da temporada em Paris e, ao longo da carreira, acumula conquistas no X-Games e na Liga Mundial de Skate Street (SLS). No entanto, em Roma, o skatista paulista errou nas duas tentativas finais e decidiu abandonar a disputa devido a uma lesão. O japonês Toa Sasaki foi o grande destaque da competição, totalizando 276,64 pontos e conquistando o ouro. O argentino Matias Dell Olio e o costarriquenho Jhancarlo Gonzalez completaram o pódio, com a prata e o bronze, respectivamente.

*Com informações do Estadão Conteúdo