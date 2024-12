Red Bull anuncia Liam Lawson para a temporada de 2025 da Fórmula 1

Neozelandês substituirá o piloto mexicano Sergio Pérez e será companheiro de Max Verstappen

Reprodução/Instagram/@redbullracing Juntamente com Yuki Tsunoda, Lawson era um dos candidatos para a vaga, mas acabou sendo o escolhido pela equipe



A Red Bull Racing anunciou a contratação de Liam Lawson para a temporada de 2025 da Fórmula 1, substituindo o piloto mexicano Sergio Pérez. A decisão de dispensar Pérez, que ainda possui contrato com a equipe, já era esperada devido à insatisfação do chefe da Red Bull, Christian Horner, com o desempenho do piloto. A escolha de Lawson como novo companheiro de Max Verstappen foi influenciada por sua performance nas corridas e pela sua personalidade competitiva. Juntamente com Yuki Tsunoda, Lawson era um dos candidatos para a vaga, mas acabou sendo o escolhido pela equipe.

Christian Horner elogiou as habilidades de Lawson, ressaltando seu potencial e a forma como se destacou nas pistas. O novo piloto da Red Bull é conhecido por sua atitude determinada, embora tenha enfrentado alguns conflitos com outros competidores, incluindo o próprio Pérez. Liam Lawson fez sua estreia na Fórmula 1 em 2023, competindo pela AlphaTauri. Em 2024, ele teve a oportunidade de substituir Daniel Ricciardo na Red Bull, onde conseguiu acumular quatro pontos em seis corridas. O piloto expressou sua empolgação com a nova fase de sua carreira, afirmando que essa oportunidade representa a realização de um sonho.

Publicada por Matheus Oliveira