Réplica do anel do primeiro título de Kobe é leiloada por mais de R$ 1 milhão

EFE Kobe Bryant foi uma lenda do basquete americano



Uma das duas réplicas do anel do primeiro título de Kobe Bryant, conquistado na temporada 1999/00 da NBA, foi arrematado em um leilão por US$ 206 mil (R$ 1,1 milhão). As cópias da joia, dada aos campeões da liga norte-americana de basquete, eram um presente de Kobe a seus pais. Segundo o portal de notícias “TMZ”, o novo dono do item não foi revelado.

A peça em questão, composta por 14 quilates de ouro e pedras de diamantes, pertencia à sua mãe, Pamela Bryant. O mesmo anel já havia sido leiloado, em 2013. Na época, Kobe entrou na justiça, sem sucesso, para tentar impedir que o item fosse adquirido por outra pessoa, mas a joia foi arrematada por cerca de US$ 639 mil (R$ 1,5 milhão, na época).

Os pais do astro da NBA vieram a público, na ocasião, para se desculparem. Ambos ressaltaram o apoio financeiro dado pelo filho. O segundo anel, pertencente a seu pai, Joe Bryant, também será leiloado, de acordo com a imprensa norte-americana. Estima-se que a joia seja arrematada por um valor ainda maior, já que não teve outro dono, a não ser a família Bryant.

Kobe e sua filha Gianna morreram em janeiro, em um acidente aéreo com seu helicóptero. O ex-jogador é considerado um dos maiores atletas da NBA, tendo conquistado cinco títulos da liga (1999/00, 2000/01, 2001/2002, 2008/09 e 2009/10) e dois ouros olímpicos, em Pequim (2008) e em Londres (2012).

*Com Estadão Conteúdo