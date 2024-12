Ruanda oficializa candidatura para receber Fórmula 1 após 31 Anos

Proposta foi anunciada durante a cerimônia de premiação da FIA, realizada em Kigali; última corrida realizada na África aconteceu em 1993, na África do Sul

ALOISIO MAURICIO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Última corrida realizada na África aconteceu em 1993, na África do Sul



Ruanda deu um passo significativo ao oficializar sua candidatura para receber uma corrida de Fórmula 1, marcando a possibilidade de retorno do continente africano ao calendário da categoria após 31 anos. A proposta foi anunciada durante a cerimônia de premiação da FIA, realizada em Kigali, onde o presidente Paul Kagame reafirmou seu apoio à iniciativa e agradeceu ao presidente da F1, Stefano Domenicali, pelas discussões já realizadas. O evento contou com a presença de figuras importantes, como Mohammed Ben Sulayem, presidente da FIA, e Richard Nyirishema, ministro do esporte de Ruanda. Além disso, a África do Sul também manifestou interesse em integrar o calendário da Fórmula 1 a partir de 2027, ampliando as opções para a realização de corridas no continente.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Para viabilizar a corrida, Ruanda está desenvolvendo um circuito em Kigali, nas proximidades do aeroporto de Bugesera. O projeto conta com a colaboração do ex-piloto de Fórmula 1, Alexander Wurz, que está ajudando a criar uma pista que promete ser rápida e com vistas deslumbrantes. A inclusão da África no calendário da Fórmula 1 tem o apoio de renomados pilotos, como Lewis Hamilton e Max Verstappen, que veem a importância de trazer a categoria de volta ao continente. A última corrida realizada na África aconteceu em 1993, na África do Sul, e foi vencida pelo piloto Alain Prost, marcando um longo hiato desde então.

Publicada por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA