Arsenal fica no empate sem gols com o Everton e perde chance de se aproximar do Liverpool

Brasileiros Gabriel Magalhães e Gabriel Martinelli estiveram em campo pelo Arsenal, que com resultado permanece na terceira posição

EFE/EPA/ANDY RAIN Jarrad Branthwaite (L) do Everton e William Saliba (R) do Arsenal apertam as mãos na partida de futebol da Premier League inglesa entre Arsenal FC e Everton FC



O Arsenal teve a chance de se aproximar do Liverpool neste sábado (14), mas acabou decepcionando ao empatar com o Everton por 0 a 0, no Emirates Stadium, permanecendo assim na terceira posição, com 30 pontos, atrás também do Chelsea, com 31. O Everton é o 15º, com 15. Os brasileiros Gabriel Magalhães e Gabriel Martinelli estiveram em campo pelo Arsenal. O segundo até foi um dos mais perigosos, mas não conseguiu passar pela boa marcação do rival. Na etapa final, Gabriel Jesus foi acionado, mas também não brilhou. A rodada ainda teve mais gols brasileiros.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Bruno Guimarães deixou o seu na goleada do Newcastle por 4 a 0 sobre o Leicester, em casa. Com isso, o time mandante quebrou uma série de quatro jogos sem vitória na competição e subiu para o 11º lugar, com 23 pontos. Seu rival é o 16º, com 14. Por fim, Matheus Cunha marcou, mas não impediu a derrota do Wolverhampton, em casa, por 2 a 1 para o Ipswich, que confirmou a vitória aos 49 minutos da etapa complementar, com Taylon. Este é apenas o segundo triunfo do Ipswich, que continua na 18ª colocação, com 12 pontos, contra nove do seu adversário.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Sarah Paula