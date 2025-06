Sara Errani e Jasmine Paolini são campeãs nas duplas femininas em Roland Garros

Italinas venceram a cazaque Anna Danilina e a sérvia Aleksandra Krunic ao fecharem a partida final em 2 sets a 1, com parciais de 6-4, 2-6 e 6-1

Foto: Giampiero Sposito/FITP As italianas Sara e Jasmine comemoram seu primeiro título de Grand Slams juntas na mesma quadra Philippe Chatrier



As italianas Sara Errani e Jasmine Paoline venceram o torneio de duplas femininas de Roland Garros neste domingo (8), ao derrotarem na final a cazaque Anna Danilina e a sérvia Aleksandra Krunic. Errani e Paolini fecharam o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 6-4, 2-6 e 6-1, em duas horas e 15 minutos. As italianas comemoram seu primeiro título de Grand Slams juntas na mesma quadra Philippe Chatrier onde foram campeãs olímpicas nos Jogos de Paris-2024.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A dupla perdeu a final de Roland Garros no ano passado, e Errani foi finalista na chave de simples em 2012, quando foi derrotada pela russa Maria Sharapova. Este é o segundo troféu de Paolini na edição de 2025 do torneio parisiense. Na última quinta-feira, ela também foi campeã nas duplas mistas ao lado de seu compatriota Andrea Vavassori. Paolini, número quatro no ranking de simples da WTA, foi finalista de Roland Garros no ano passado, derrotada pela polonesa Iga Swiatek.

*Com informações da AFP