Ex-Corinthians, Finazzi rejeita comparação com Yuri Alberto e diz que tinha faro de gol de Pelé e Romário

Ex-atacante disse que foi o jogador com melhor desempenho na história do Timão

Reprodução/Corinthians/Daniel Augusto Jr. Finazzi defendeu o Corinthians entre 2007 e 2008



O ex-atacante Finazzi, que participou do rebaixamento do Corinthians para a Série B do Brasileirão em 2007, não gostou de ser comparado com Yuri Alberto, centroavante que vive um jejum de gols com a camisa do Alvinegro. Em uma publicação no Instagram, o ex-jogador chamou a comparação de “sacanagem” e garantiu que foi o atleta com melhor desempenho na história do Timão. “Vocês estão de sacanagem, né? Nem o Yuri é nem ninguém até hoje teve o meu desempenho. Em 20 oportunidades de gol, eu marquei 16 e errei quatro. A cada cinco chances eu fiz quatro gols. Muitos ligam a minha passagem ao rebaixamento, mas o meu desempenho foi o melhor da história do Corinthians até hoje. Grande abraço a todos e vai Corinthians”, declarou, em resposta a um post da página “Curiosidades da Bola”.

Finazzi, de fato, colecionou bons números em sua passagem pelo Corinthians. Entre 2007 e 2008, o atacante fez 38 jogos, contribuindo com 16 gols. O atacante, porém, não conseguiu evitar a queda para a Série B e não participou da campanha do acesso no ano seguinte. Demonstrando autoestima, o ex-jogador acredita que pode ser comparado a lendas do futebol, como Pelé e Romário, por exemplo. “Muito obrigado a todos pelo carinho, mas quando forem me comparar a alguém, na questão marcar gols, comparem com Pelé, Romário, Túlio Maravilha, Luizao, etc. A média de hoje é muito baixa em comparação às nossas. Grande abraço a todos”, escreveu, em outro comentário. Além do Alvinegro paulista, Finazzi também representou São Paulo, Athletico-PR, Fortaleza e outros times de menor expressão.