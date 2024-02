ENQUETE ‘BBB 24’ – Davi, Isabelle ou Marcus, quem deve ser eliminado?

Wanessa Camargo e Fernanda escaparam da berlinda por escolha do líder e pela prova bate-volta, respectivamente; eliminação será na terça-feira, 13

Reprodução/Globoplay Fernanda, Isabelle e Marcus disputaram o bate-volta, vencido por Fernanda, que se livrou do risco de eliminação



O oitavo paredão do “BBB 24” traz Davi, Isabelle e Marcus na disputa pela permanência no reality show. A berlinda da semana foi formada neste domingo, 11, com uma dinâmica diferente das anteriores. Desta vez, a formação começou com o anjo Michel autoimune dando outra imunidade para Giovanna. Na sequência, o líder Lucas indicou Davi para a berlinda e os quatro mais votados da casa também foram para o paredão: Fernanda, Marcus e Wanessa Camargo foram os únicos votados, então Lucas indicou Isabelle para compor o paredão e salvou a filha de Zezé di Camargo da disputa. Por último, Fernanda, Isabelle e Marcus disputaram o bate-volta, vencido por Fernanda, que se livrou do risco de eliminação. O oitavo paredão terá resultado na próxima terça-feira, 13.

