Seleção brasileira feminina sofre segunda derrota na Liga das Nações de Vôlei

Em Brasília, time comandado por José Roberto Guimarães perdeu para os Estados Unidos por 3 sets a 0

ALAN DEYVID/PERA PHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Duelo entre Brasil e Estados Unidos, pela Liga das Nações feminina de vôlei, foi disputado no no ginásio Nilson Nelson, em Brasília



A seleção brasileira feminina de vôlei sofreu neste domingo, 18, sua segunda derrota na Liga das Nações, neste domingo. Diante da torcida, no ginásio Nilson Nelson, em Brasília, a equipe anfitriã foi dominada e derrotada pelos Estados Unidos por 3 sets a 0, com parciais de 25/22, 25/19 e 25/22. O tropeço impediu o Brasil de brigar pela liderança da tabela. Com muitos erros e certa desconcentração, a seleção esteve longe de conter o forte ritmo das americanas ao longo das três parciais. A equipe dos EUA, que tenta se aproximar das primeiras colocadas, vinha de sua primeira derrota na competição, contra o Japão. Subiu, assim, para a terceiro posição, desbancando justamente o Brasil para o quarto posto.

A partida encerrou a participação do Brasil nesta segunda semana da Liga das Nações feminina. A seleção de José Roberto Guimarães terá dez dias para se preparar para a terceira parte desta fase classificatória. Elas voltam à quadra no dia 28 para enfrentar a Itália, em Bangcoc, na Tailândia. Depois, as adversárias serão Canadá, Turquia e a anfitriã. A equipe nacional busca ficar entre as oito melhores desta fase para avançar à parte final da competição, a ser disputada a partir de 12 de julho.

*Com informações do Estadão Conteúdo