Em busca de título inédito, Brasil é derrotado pela China na estreia da Liga das Nações de Vôlei

Seleção brasileira feminina sofreu com a falta de ritmo e perdeu por 3 sets a 2; próximo jogo será contra a Holanda

Reprodução/@timebrasil Seleção brasileira feminina de vôlei foi derrotada pela China na estreia da Liga das Nações



A seleção brasileira feminina de vôlei iniciou sua trajetória na Liga das Nações com derrota para a China, na manhã desta quarta-feira, 31, em Nagóia, no Japão. Em busca do título inédito na competição, o Brasil sofreu com a falta de ritmo e perdeu por 3 sets a 2, parciais 25/23, 22/25, 25/20, 20/25 e 15/12. Agora, a equipe treinada por José Roberto Guimarães volta para a quadra nesta quinta-feira, 1º, para enfrentar a Holanda. Além das chinesas e holandesas, o time nacional também enfrentará República Dominicana e Croácia na primeira fase do torneio. A competição serve como preparação para o pré-olímpico, marcado para ocorrer em setembro deste ano.