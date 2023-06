Seleção brasileira reage, mas é derrotada pelo Japão na Liga das Nações de Vôlei

Brasil não conseguiu derrubar a invencibilidade dos japoneses; próximo duelo será contra a Eslovênia

Reprodução/Twitter/@timebrasil Brasil foi derrotado pelo Japão na Liga das Nações de Vôlei



A seleção brasileira masculina de vôlei lutou bastante e até buscou uma reação, mas foi derrotada pelo Japão, nesta quinta-feira, 22, em confronto válido pela Liga das Nações. Mesmo saindo atrás e perdendo os dois sets iniciais, o Brasil reuniu forças para empatar o duelo, disputado em Orléans, na França. No tie-break, entretanto, os japoneses levaram a melhor e continuaram com 100% de aproveitamento na competição. As parciais foram 23/25, 21/23, 25/18, 25/22 e 16/18. Com o resultado, a equipe treinada por Renan Dal Zotto permanece na quarta posição, com quatro triunfos e dois revezes no torneio. Ainda nesta segunda rodada da fase preliminar, a equipe nacional entra em quadra mais duas vezes. O próximo compromisso será no próximo sábado, 24, contra a Eslovênia, atual terceira colocada. No dia seguinte, o embate será contra a França, dona da casa que ocupa apenas o 13º lugar. Ao final desta “maratona”, a seleção terá um período de descanso e ainda enfrentará adversários na terceira rodada. No fim, os oitos melhores colocados avançam para o mata-mata.