Seleção de basquete dos EUA define 11 das 12 estrelas da NBA que disputarão Olimpíadas de Paris; veja a lista

‘Dream Team’ de 2024 terá nomes como LeBron James, Anthony Davis, Stephen Curry e Kevin Durant; última vaga deve ficar com Kawhi Leonard, Jimmy Butler, Damian Lillard, James Harden, Paul George ou Austin Reaves

Ned Dishman/NBAE/ Getty Images via AFP Os americanos Kevin Durant (7) e Jrue Holiday (12) disputam final dos Jogos de Tóquio contra a França; ambos estão de volta às Olimpíadas



A seleção de basquete dos Estados Unidos já tem quase todos os nomes definidos para os Jogos Olímpicos de Paris. De acordo com o site “The Athletic”, a comissão técnica liderada por Steve Kerr, treinador do Golden State Warriors, já escolheu 11 dos 12 jogadores que representarão o país na competição, incluindo grandes estrelas da NBA como LeBron James, Anthony Davis, Stephen Curry e Kevin Durant. Além dos nomes mencionados, a equipe contará com Devin Booker, Jrue Holiday, Tyrese Haliburton, Jayson Tatum, Anthony Edwards, Joel Embiid e Bam Adebayo. A última vaga na equipe, conhecida como “Dream Team”, ainda é um mistério, com Kawhi Leonard sendo um dos favoritos para ocupá-la, juntamente com outros nomes de peso como Jimmy Butler, Damian Lillard, James Harden e Paul George e a sensação da temporada, Austin Reaves. O período de treinamento da seleção americana está programado para começar em 5 de julho, em Las Vegas, após o término da temporada da NBA. O torneio de basquete em Paris terá início em 28 de julho, com os Estados Unidos enfrentando a Sérvia no Grupo C, que também conta com o Sudão do Sul e outra equipe a ser definida.

Confira a lista de jogadores da NBA convocados:

Anthony Davis (Los Angeles Lakers)

Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves)

Bam Adebayo (Miami Heat)

Devin Booker (Phoenix Suns)

Jayson Tatum (Boston Celtics)

Joel Embiid (Philadelphia 76ers)

Jrue Holiday (Boston Celtics)

Kevin Durant (Phoenix Suns)

LeBron James (Los Angeles Lakers)

Stephen Curry (Golden State Warriors)

Tyrese Haliburton (Indiana Pacers)

Publicada por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA