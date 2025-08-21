Seleção feminina de futsal goleia Marrocos e garante vaga antecipada na final do Torneio Internacional de Xanxerê

Próximo desafio do Brasil é contra a Colômbia. As seleções se enfrentam nesta sexta-feira (22), às 20h30, em um confronto direto que definirá a primeira colocação antes da grande final de domingo (24)

A Seleção Feminina de Futsal garantiu, nesta quinta-feira (21), a vaga na final do Torneio Internacional de Xanxerê após golear o Marrocos por 8 a 0. Vindo de um triunfo de 11 a 0 na estreia, conquistado sobre a Guatemala, a equipe de Wilson Sabóia repetiu a performance nesta quinta e vai lutar pelo tri-campeonato no domingo (24). Vale lembrar que a competição, disputada em Santa Catarina, está em sua terceira edição e o Brasil é o único campeão.

O Torneio Internacional é a última competição da seleção antes da primeira edição da Copa do Mundo da modalidade, que será disputada entre novembro e dezembro deste ano. O próximo desafio do Brasil é contra a Colômbia. As seleções se enfrentam nesta sexta-feira (22), às 20h30, em um confronto direto que definirá a primeira colocação antes da grande final de domingo (24).

Brasil x Marrocos

A Seleção Brasileira de Futsal Feminino teve mais uma atuação de gala na noite desta quinta-feira (21), goleando o Marrocos por 8 a 0. O Brasil dominou o jogo desde o começo não teve dificuldades. Ana Luiza marcou dois gols logo nos primeiros minutos. Vanin, natural de Chapecó, e Natalinha, fecharam a etapa inicial em 4 a 0. Já no segundo tempo, Tampa marcou o quinto, seguido por um golaço de letra de Ana Luiza, completando seu hat-trick. A capitã Taty também deixou o dela e Luana de Moura, de pênalti, deu números finais à goleada.

Brasil x Gutemala

A equipe brasileira vem de uma estreia avassaladora na noite de quarta-feira (20), quando goleou a Guatemala por 11 a 0. A vitória expressiva consolidou o domínio do Brasil desde o início da partida, que terminou o primeiro tempo com um placar de 5 a 0. Os gols na estreia foram marcados por Jessika (três vezes), Tampa (duas vezes), Amandinha, Ana Luiza, Simone, Natalinha, Luana e Emilly. No confronto de abertura do torneio, a Colômbia venceu o Marrocos por 1 a 0.