Seleção Feminina de Futsal vence Colômbia por 5 a 2; equipes voltam a se enfrentar na final no domingo

Ambas as equipes já estavam classificadas para a final; a partida valia a liderança do Torneio Internacional de Xanxerê

Nterme | CBF Emily Marcondes, eleita melhor jogadora do mundo em 2024, marcou dois gols na vitória do Brasil sobre a Colômbia



A Seleção Brasileira de Futsal Feminino confirmou sua superioridade no Torneio Internacional de Xanxerê ao golear a Colômbia por 5 a 2 na noite desta sexta-feira (22). A partida, disputada na Arena Ivo Sguissardi, em Santa Catarina, definiu a liderança do Brasil na fase de grupos da competição. Ambas as equipes já estavam classificadas para a final. O primeiro tempo foi equilibrado. O Brasil saiu na frente duas vezes, mas a Colômbia empatou duas vezes. Emily, eleita a melhor jogadora do mundo em 2024, deixou dois, sendo um deles o terceiro, para desempatar a partida antes de ir para o intervalo. Já na volta para a etapa final, Ana Luisa, artilheira da Seleção no campeonato, Tampa e Simone fizeram so outros 3 do Brasil.

A equipe brasileira, que vinha de duas goleadas sobre Guatemala, por 11 a 0, e Marrocos, por 8 a 0, manteve a consistência defensiva e não sofreu gols até o momento no torneio. A Colômbia, que também havia vencido seus dois primeiros jogos contra Marrocos, por 1 a0, e Guatemala, por 5 a 1, não conseguiu superar a forte marcação e o repertório ofensivo da equipe brasileira. Com o resultado, Brasil e Colômbia voltam a se enfrentar na grande final do torneio, marcada para domingo (24), novamente em Xanxerê. No mesmo dia, Marrocos e Guatemala disputarão o terceiro lugar.