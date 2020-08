Sem Brasil e China, F1 divulga calendário completo de 2020; veja como ficou

A categoria adicionou quatro corridas ao cronograma que já havia sido anunciado; temporada terá 17 provas

Bryn Lennon/EFE Lewis Hamilton é o atual líder do Mundial de Pilotos da Fórmula 1



A Fórmula 1 completou nesta terça-feira, 25, o calendário da temporada 2020 com a adição de quatro corridas, sendo uma delas na Turquia, que não organiza um GP desde 2011. A categoria, no entanto, descartou a possibilidade de realizar uma prova na China, fechando o cronograma do campeonato deste ano com 17 etapas. O Brasil, como já havia sido divulgado, também não será palco de corrida em 2020. O GP da Turquia será disputado em 15 de novembro, no Istanbul Park, que antecederá uma rodada dupla no Bahrein – a prova com o nome do país será no dia 29, com o GP do Sakhir ocorrendo em 6 de dezembro. A prova de encerramento da temporada será o GP de Abu Dabi, no Circuito Yas Marina, uma semana depois, no dia 13.

Além disso, a Fórmula 1 confirmou que o GP da China, que foi inicialmente adiado no início deste ano, não será disputado em 2020. “Podemos confirmar que a Turquia, Bahrein (sediará duas corridas) e Abu Dabi farão parte da temporada revisada e queremos expressar nossos agradecimentos pelo trabalho árduo de todos os nossos promotores e parceiros em tornar possível uma temporada de 17 corridas”, afirmou a categoria máxima do automobilismo mundial. “Infelizmente, não correremos na China nesta temporada e queremos agradecer ao nosso parceiro Juss Sports por seu apoio e envolvimento nos últimos meses e estamos ansiosos para voltar a Xangai no próximo ano”, acrescentou a Fórmula 1 em comunicado.

A categoria também revelou planos de que algumas corridas recebam público, ainda que limitado, na sequência do campeonato. “Podemos confirmar que várias corridas na temporada revisada de 2020 serão abertas a um número limitado de fãs, incluindo hospitalidade, e estamos trabalhando com cada promotor para finalizar os detalhes”, acrescentou. Iniciada apenas em julho, a temporada 2020 da Fórmula 1 já teve seis provas realizadas, sendo liderada pelo britânico Lewis Hamilton, com 132 pontos, 37 a mais do que o holandês Max Verstappen. A próxima etapa, o GP da Bélgica, vai ser disputado no domingo, 30, no Circuito Spa-Francorchamps.

Confira, abaixo, como ficou o calendário completo da Fórmula 1 em 2020:

1ª Etapa: GP da Áustria – 5 de julho

2ª Etapa: GP da Estíria – 12 de julho

3ª Etapa: GP da Hungria – 19 de julho

4ª Etapa: GP da Inglaterra – 2 de agosto

5ª Etapa: GP do 70º Aniversário da Fórmula 1 – 9 de agosto

6ª Etapa: GP da Espanha – 16 de agosto

7ª Etapa: GP da Bélgica – 30 de agosto

8ª Etapa: GP da Itália – 6 de setembro

9ª Etapa: GP da Toscana – 13 de setembro

10ª Etapa: GP da Rússia – 27 de setembro

11ª Etapa: GP de Eifel – 11 de outubro

12ª Etapa: GP da Portugal – 25 de outubro

13ª Etapa: GP da Emillia-Romagna – 1º de novembro

14ª Etapa: GP da Turquia – 15 de novembro

15ª Etapa: GP da Bahrein – 29 de novembro

16ª Etapa: GP de Sakhir – 6 de dezembro

17ª Etapa: GP de Abu Dhabi – 13 de dezembro

*Com informações do Estadão Conteúdo