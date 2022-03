Sem Gabriel Medina, confira os brasileiros que vão competir na Austrália pelo Mundial de Surfe

O Circuito Mundial de Surfe (WSL, na sigla em inglês) voltará a ser disputado com a realização das etapas de Bells Beach, de 10 a 20 de abril, e Margaret River, de 24 de abril a 4 de maio

Reprodução/Twitter/@italoferreira Ítalo Ferreira na etapa do México do Mundial de Surfe



O Circuito Mundial de Surfe (WSL, na sigla em inglês) voltará a ser disputado com a realização das etapas de Bells Beach, de 10 a 20 de abril, e Margaret River, de 24 de abril a 4 de maio, ambas na Austrália e que encerram a primeira metade da temporada. Tricampeão da competição, Gabriel Medina mais uma vez não irá competir – o paulista promoveu uma pausa na sua carreira para cuidar da saúde mental. Outro representante do Brasil na modalidade que continua fora neste ano é Yago Dora, que permanece machucado. Assim, eles serão substituídos por Barron Mamiya (Havaí) e Matthew McGillivray (África do Sul).

A boa notícia para o torcedor brasileiro será a presença de Caio Ibelli, atual número 6 do ranking, que vai entrar na vaga de Carlos Muñoz, machucado. Assim, ele se junta aos compatriotas Italo Ferreira, único campeão olímpico no surfe masculino, Filipe Toledo, Samuel Pupo, João Chianca, Jadson Andre, Miguel Pupo e Deivid Silva. No feminino, a única representante do país é Tatiana Weston-Webb, que ganhou a etapa de Peniche, em Portugal, no começo deste mês, e surge novamente como uma das favoritas para os circuitos australianos.