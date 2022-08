Serena Williams indica aposentadoria após US Open: ‘Não posso fazer isso para sempre’

Em entrevista coletiva concedida após a vitória sobre Nuria Parrizas Diaz, no WTA de Toronto, no Canadá, a norte-americana falou em tom de despedida

EFE/ Julio César Rivas Serena Williams, atualmente com 40 anos, indicou que pode se aposentar



Uma das maiores tenistas de todos os tempos, Serena Williams declarou nesta terça-feira, 9, que pode se aposentar das quadras ainda neste ano. Em entrevista coletiva concedida após a vitória sobre Nuria Parrizas Diaz, no WTA de Toronto, no Canadá, a norte-americana falou em tom de despedida. “Acho que há apenas uma luz no fim do túnel. Não sei, estou me aproximando da luz. Ultimamente tem sido isso para mim. Mal posso esperar para chegar a essa luz”, falou a estrela de 40 anos, que voltou a ganhar uma partida após 14 meses – a última havia acontecido em Wimbledon. De acordo com Serena, o US Open, que acontece entre 30 de agosto e 12 de setembro, pode ser seu último campeonato. “Liberdade. Eu amo jogar, é incrível. Mas não posso fazer isso para sempre. Então, às vezes você só quer tentar o seu melhor para aproveitar os momentos e fazer o melhor que puder”, acrescentou. “Fisicamente me sinto muito melhor nos treinos, é só levar isso para a quadra. Mas, literalmente, eu sou o tipo de pessoa que só pega uma ou duas coisas e então dá certo. Então, estou apenas esperando que clique”, finalizou.