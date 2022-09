Serena Williams sofre, mas vence Kontaveit e segue no US Open

Norte-americana venceu por 2 sets a 1 e adiou a aposentadoria; próxima adversária será a australiana Ajla Tomlkanovic

Darren Carroll/ USTA Serena disputa o último torneio de sua carreira profissional como tenista



Todos os jogos de Serena Williams no US Open 2022 entrarão para a história. A norte-americana anunciou que irá se aposentar após o torneio e, em seu segundo jogo no Arthur Ashe Stadium todas as cadeiras estavam ocupadas. O público ovacionou Serena desde sua entrada em quadra. A eslovena Anett Kontaveit não entregou o jogo fácil. No primeiro set, Serena venceu por 7/6 e o segundo foi de Kontaveit por 6/2. Empatado o duelo, Serena venceu o terceiro set por 6/2 e fechou 2 sets a 1 para avançar à terceira fase. O próximo compromisso será contra a australiana Ajla Tomlkanovic. Quem também entra em quadra nesta quarta é a brasileira Bia Haddad, contra a canadense Andreescu, às 22h30. Caso vença, Bia irá enfrentar a francesa Caroline Garcia na terceira rodada.