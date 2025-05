Serena Williams vence prêmio Princesa das Astúrias por carreira ‘inquestionável’

Tenista americana conquistou em sua trajetória como profissional 73 títulos individuais, incluindo 23 Grand Slams e quatro ouros olímpicos

Simon Bruty/USTA Em 2022, Serena anunciou a aposentadoria



Com uma carreira esportiva “inquestionável”, a tenista americana Serena Williams, que se aposentou em 2022, foi anunciada nesta quarta-feira (28) na Espanha como vencedora do Prêmio Princesa das Astúrias dos Esportes.”Considerada uma das melhores tenistas da história, com um histórico esportivo inquestionável”, Serena conquistou em sua carreira “73 títulos individuais, incluindo 23 Grand Slams e quatro ouros olímpicos”, destacou a decisão do júri. A tenista, de 43 anos, “sempre foi uma firme defensora da igualdade de gênero e de oportunidades entre homens e mulheres no desporto e, em geral, na sociedade”, acrescenta a decisão, divulgada em Oviedo, capital da região espanhola das Astúrias. Serena Jameka Williams, nascida em 1981 no estado americano do Michigan, começou a praticar tênis aos 5 anos, seguindo os passos da irmã mais velha, Venus, e treinada pelo pai. Aos 14 anos, ela já era profissional.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Em 1998, ela conquistou Wimbledon e o Aberto dos Estados Unidos em duplas erradas, ao lado de Max Mirnyi. Em 1999, Serena venceu seu primeiro Grand Slam de simples, o US Open. No mesmo ano, Serena e Venus conquistaram o título de duplas em Roland Garros. As irmãs também venceram três três medalhas de nossas olímpicas em duplas: Sydney-2000, Pequim-2008 e Londres-2012. Em 2017, aos 35 anos, Serena tornou-se a tenista mais velha ao ganhar um Grand Slam de simples, na Austrália. Em 2022, ela anunciou a aposentadoria. A categoria Esportes é a quinta de oito que serão anunciadas na edição 2025 do prêmio considerado o mais prestigiado do mundo ibero-americano e concedido pela Fundação Princesa das Astúrias.

Publicado por Luisa Cardoso

*Com informações da AFP