Rio de Janeiro vai sediar Campeonato Mundial de Tênis de Mesa 2029

Evento marcará a primeira vez que a competição acontecerá em solo americano; Rio superou a candidatura da China na votação final, obtendo 131 votos contra 68

EFE/EPA/LESLIE PLAZA Hugo Calderano é o melhor mesatenista do Brasil



O Campeonato Mundial de Tênis de Mesa de 2029 será realizado no Rio de Janeiro, conforme anunciado durante uma assembleia da Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF) em Doha, no Catar. Este evento marcará a primeira vez que a competição acontecerá em solo americano. O Rio superou a candidatura da China na votação final, obtendo 131 votos contra 68. Vilmar Schindler, presidente da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM), elogiou o esforço da entidade e ressaltou a hospitalidade que a cidade carioca proporcionará aos visitantes. A escolha do Rio foi também impulsionada pela presença de Hugo Calderano, medalhista de prata no Mundial de Doha, que participou ativamente da apresentação.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Alaor Azevedo, vice-presidente da ITTF, expressou sua satisfação com a decisão, afirmando que o campeonato promete ser uma experiência memorável. A escolha do Rio de Janeiro reflete não apenas a qualidade da infraestrutura da cidade, mas também o potencial do Brasil para sediar eventos esportivos de grande porte. A realização do Mundial de Tênis de Mesa em 2029 é um marco importante para o esporte no Brasil, que busca cada vez mais se destacar no cenário internacional.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA