Sergio Pérez recebe punição, mas não perde vitória no GP de Cingapura

Piloto da Red Bull foi alvo de investigação por não manter a distância de dez carros para o safety-car após acidente de Yuki Tsunoda

Reprodução/ Twitter @F1 Pérez conquista sua quarta vitória na temporada e é o 3º colocado no ranking de pilotos



O mexicano Sérgio Pérez, da Red Bull, que esteve sob investigação por não manter a distância de dez carros em comparação com o safety-car, recebeu uma punição de cinco segundos, mas mesmo assim manteve o resultado e a vitória no GP de Cingapura da Fórmula 1 realizado neste domingo, 2. Pérez já tinha levado uma advertência informada pela própria equipe ao não cumprir a regra entre as curvas nove e dez. Depois, com acidente provocado pela batida de Yuki Tsunoda, o piloto não cumpriu o determinado no regulamento e acabou sendo alvo de investigação. A violação rendeu a Pérez uma punição de cinco segundos e dois pontos na carteira. Ao final da prova, como a diferença para o segundo colocado superou os sete segundos, a vitória a pontuação pelo primeiro lugar no GP de Cingapura foi mantido. Essa foi a quarta vitória na carreira do piloto mexicano. No Mundial de pilotos, Pérez aparece na terceira colocação com 235 pontos e a dois do ferrarista Charles Leclerc. O holandês Max Verstappen, que tinha chance de definir o título hoje, lidera com folga a classificação com 341 pontos.

Confira o resultado do GP de Cingapura:

1º – Sergio Pérez (MEX/Red Bull), em 02h02min20s238

2º – Charles Leclerc (MON/Ferrari), a 2s595

3º – Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), a 10s305

4º – Lando Norris (CAN/McLaren), a 21s133

5º – Daniel Ricciardo (AUS/McLaren), a 53s282

6º – Lance Stroll (CAN/Aston Martin), a 56s330

7º – Max Verstappen (HOL/Red Bull), a 56s825

8º – Sebastian Vettel (ALE/Aston Martin), a 1min00s32

9º – Lewis Hamilton (ING/Mercedes), a 1min01s515

10º – Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri), a 1min09s576

11º – Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo), a 1min28s844

12º – Kevin Magnussen (DIN/Haas), a 1min32s610

13º – Mick Schumacher (ALE/Haas), a uma volta

14º – George Russell (ING/Mercedes), a duas voltas

Não terminaram a prova – Nicholas Latifi (CAN/Williams), Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo), Fernando Alonso (ESP/Alpine), Alexander Albon (TAI/Williams), Esteban Ocon (FRA/Alpine), Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri).

*Com informações do Estadão Conteúdo