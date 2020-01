Shaquille O’Neal vai às lágrimas ao falar de Kobe Bryant: ‘Dor aguda’

Reprodução Kobe Bryant e Shaquille O'Neal marcaram época nos Lakers



Atualmente comentarista de televisão nos Estados Unidos, Shaquille O’Neal chorou ao falar sobre a morte de Kobe Bryant, seu antigo companheiro de Los Angeles Lakers. Durante transmissão, na última terça-feira (28), o ex-pivô se emocionou quando comentou o trágico acidente aéreo, que vitimou a lenda do basquete e mais oito pessoas.

“Eu não sentia uma dor aguda assim havia muito tempo”, lamentou O’Neal. “Eu nunca poderia ter imaginado nada assim. Eu pensei outro dia que nunca tinha visto algo assim. Todos os ídolos de basquete que eu tive quando cresci, eu os vejo. Eles são velhos”, continuou.

Tricampeão da NBA ao lado de Kobe Bryant (entre 2000 e 2002), O’Neal deixou os Lakers justamente por atritos com Kobe Bryant, em 2004. Os craques da modalidade, no entanto, voltaram a se falar tempos depois e deixaram as rusgas para trás.

“O fato de termos perdido provavelmente o melhor Laker do mundo, o melhor jogador de basquete do mundo… as pessoas vão dizer que tome o seu tempo e melhore, mas isso vai ser difícil para mim”, disse Shaq.

Na última terça-feira (28), O Instituto Médico Legal de Los Angeles informou que identificou o corpo do astro da NBA, Kobe Bryant, pelas impressões digitais. A identificação de outras três vítimas também já foram feitas, segundo informações da agência AFP.