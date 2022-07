Neymar ativa cláusula e renova contrato com o PSG até 2027, diz imprensa francesa

Em contato com a reportagem do Grupo Jovem Pan, no entanto, a assessoria do Paris Saint-Germain negou que o dispositivo tenha sido ativado

PSG Neymar está no Paris Saint-Germain desde agosto de 2017



Neymar ativou uma cláusula de seu contrato e estendeu o vínculo com o Paris Saint-Germain até junho de 2027, informaram os jornais “L’Équipe” e “Le Parisien”, nesta sexta-feira, 1º. Segundo a mídia francesa, o dispositivo de prorrogação automática havia sido elaborado na última renovação, em maio do ano passado, quando as partes fecharam um acordo válido até a metade de 2025. À Jovem Pan, no entanto, a assessoria negou que a cláusula tenha sido ativada. “Neymar tem opção de mais um ano de contrato, opção que pode ser ativada desde 1º de julho de 2022. Esta opção existe, mas ainda não foi formalizada“. Questionado sobre o assunto pela reportagem, o staff preferiu não comentar o caso.

A notícia surge em meio aos rumores de que Neymar estaria prestes a deixar o Paris Saint-Germain. Na terça-feira, o jornal “El País”, da Espanha, informou que representantes do PSG comunicaram o pai do atleta de que ele não estaria nos planos do time para a temporada 2022/23. Em contato com a reportagem da Jovem Pan, a assessoria da família do astro negou qualquer conversa neste momento e desmentiu boatos de que o brasileiro tinha conflitos com Kylian Mbappé. Ao mesmo tempo, veículos de comunicação da Inglaterra e da Itália ligam o nome do camisa 10 da seleção brasileira com vários clubes, como Chelsea, Manchester United, Liverpool, Newcastle, Juventus e Milan. No Brasil, o acionista majoritário da SAF Botafogo, John Textor, revelou que tem 2% de chances de fechar com o craque. O Santos, por sua vez, afirmou que tem um projeto para repatriar o jogador.

Neymar, porém, possui um salário anual de cerca de 40 milhões de euros (R$ 222 milhões), um dos mais altos do futebol mundial, de acordo com o “L’Équipe”. A quantia, assim, diminui a lista de clubes com a capacidade de arcar com os vencimentos da estrela. Contratado em 2017, o brasileiro tem bons números com a camisa do PSG, mas coleciona muitas lesões e polêmicas extracampo no período. Além disso, o atacante ainda não conseguiu atingir o principal objetivo da equipe parisiense: conquistar a taça inédita da Liga dos Campeões. Até o momento, ele soma 144 partidas oficiais pelo Paris, com 90 gols e 54 assistências. De férias no Brasil, Neymar deve se reapresente com o restante do elenco do PSG na semana que vem.