Sinner vence Medvedev de virada e conquista o Aberto da Austrália, seu 1º Grand Slam

Tenista de 22 anos tornou-se o terceiro jogador italiano a vencer um dos quatro principais torneios do esporte, sendo o primeiro em quase meio século

Paul Crock/AFP Jannik Sinner comemora com o troféu o Aberto da Austrália



O tenista Jannik Sinner, atualmente classificado como o número 4 do mundo, conquistou seu primeiro título de Grand Slam no Aberto da Austrália. Ele venceu Daniil Medvedev (número 3) na final em Melbourne, após reagir de uma desvantagem de 2 sets a 0. O placar final foi 3-6, 3-6, 6-4, 6-4 e 6-3. Sinner, de 22 anos, tornou-se o terceiro jogador italiano a vencer um Grand Slam, sendo o primeiro em quase meio século. Anteriormente, ele havia eliminado o número 1 do mundo, Novak Djokovic, nas semifinais. Por outro lado, Medvedev reviveu o pesadelo de 2022, quando também foi derrotado na final em Melbourne após abrir uma vantagem de 2 sets a 0, na ocasião contra o espanhol Rafael Nadal.

*Com informações da AFP