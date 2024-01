Luisa Stefani é eliminada nas quartas de final do Aberto da Austrália e encerra participação do Brasil na competição

Apesar da derrota, tenista brasileira obteve sua melhor campanha em Melbourne; ao lado da holandesa Demi Schuurs, ela foi derrotada por 2 sets a 0

Reprodução/Instagram/@luisastefani Luisa Stefani e holandesa Demi Schuurs foram eliminadas no Aberto da Austrália



A tenista brasileira Luisa Stefani foi eliminada nas quartas de final da chave de duplas do Aberto da Austrália. Ao lado da holandesa Demi Schuurs, Stefani foi derrotada pela taiwanesa Su-wei Hsieh e pela belga Elise Mertens por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2, em 1h23min de jogo. Hsieh e Mertens eram as favoritas por serem as cabeças de chave número dois, enquanto Stefani e Schuurs eram a dupla cabeça número nove. Com a eliminação de Stefani, o Brasil não terá mais representantes no primeiro Grand Slam da temporada. Nas chaves de simples, Beatriz Haddad Maia e Thiago Wild foram derrotados na primeira semana do torneio. Apesar da derrota, Stefani obteve sua melhor campanha em Melbourne até então, superando suas participações anteriores nas duplas femininas. No entanto, na chave mista, ela já se despediu da competição ao lado do brasileiro Rafael Matos.

Na próxima fase, Hsieh e Mertens enfrentarão a australiana Storm Hunter e a checa Katerina Siniakova, cabeças número três, que eliminaram a alemã Laura Siegemund e a checa Barbora Krejcikova por 4/6, 7/5 e 6/4. Enquanto isso, novos semifinalistas foram definidos nas chaves de simples do Aberto da Austrália. No masculino, o russo Daniil Medvedev venceu o polonês Hubert Hurkacz em uma partida de cinco sets. Já no feminino, os confrontos das semifinais estão definidos, incluindo a participação da estreante ucraniana Dayana Yastremska e da chinesa Zheng Qinwen. A outra semifinal será entre a americana Coco Gauff e a belarussa Aryna Sabalenka, reeditando a última final do US Open. Além disso, o tenista indiano Rohan Bopanna, de 43 anos, alcançou o topo do ranking ao avançar para as semifinais das duplas masculinas do Aberto da Austrália. Bopanna e seu parceiro, o local Matthew Ebden, venceram os argentinos Máximo González e Andrés Molteni por 6/4 e 7/6 (7/5). Com esse feito, Bopanna se tornou o tenista mais velho da história a alcançar o topo do ranking.