Stefanos Tsitsipas conquista Torneio de Dubai, quebra jejum e retorna ao top 10 do ranking da ATP

Tenista grego estava sem vencer um torneio havia 11 meses; após o título, ele expressou seu orgulho por ter lidado bem com a pressão

Ryan Lim/AFP O grego Stefanos Tsitsipas posa com o troféu no pódio após vencer a final do ATP 500 de Dubai



Stefanos Tsitsipas, tenista grego, quebrou um jejum de quase 11 meses sem conquistas ao vencer o canadense Félix Auger-Aliassime na final do ATP 500 de Dubai. O jogo terminou com um placar de 2 a 0, com parciais de 6/3 e 6/3. Com essa vitória, Tsitsipas retorna ao top 10 do ranking da ATP, posição que não ocupava desde maio de 2024. Ele começou o torneio na 11ª colocação e, com o resultado, subirá para a nona na próxima atualização.

O caminho até a vitória não foi fácil para Tsitsipas, que enfrentou um período desafiador sem títulos. Durante esse tempo, ele decidiu romper a parceria com seu pai, Apostolos, que foi seu treinador por muitos anos. Por outro lado, Auger-Aliassime, atualmente na 21ª posição do ranking, buscava conquistar seu terceiro título na temporada, mas não conseguiu superar o grego.

No primeiro set, Tsitsipas mostrou sua habilidade ao converter dois dos três break points que teve, enquanto conseguiu salvar os quatro que concedeu ao adversário. A segunda parcial foi marcada por um momento decisivo, quando o grego quebrou o saque de Auger-Aliassime no oitavo game, o que o levou a confirmar a vitória de forma convincente.

Após a partida, Tsitsipas expressou seu orgulho por ter lidado bem com a pressão durante o torneio. Ele ressaltou que essa conquista é fruto de um trabalho árduo e dedicação, refletindo sua determinação em voltar a ser um dos melhores tenistas do mundo. Essa vitória em Dubai pode ser um ponto de virada na carreira do grego, que busca retomar seu lugar entre os grandes do tênis.

