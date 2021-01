Super Bowl LV terá mulher na equipe de arbitragem pela primeira vez na história

Sarah Thomas integra equipe que participará da decisão da NFL, no dia 07 de fevereiro

Reprodução/ Sports Illustrated Sarah Thomas faz história na NFL



As mulheres estão cada vez mais conquistando seu espaço no esporte. Nesta terça-feira, 19, a NFL (liga de futebol americano) anunciou a equipe de arbitragem para o Super Bowl LV, que acontece no dia 07 de fevereiro. Carl Cheffers foi nomeado o árbitro do jogo. Ele foi o árbitro do Super Bowl 51 e dirigiu 17 jogos do playoff ao longo de sua carreira. A juíza Sarah Thomas fará parte da equipe de Cheffers e será a primeira mulher a apitar um Super Bowl na história. Ela também é a primeira mulher a arbitrar qualquer jogo da NFL.

“Sarah Thomas fez história novamente como a primeira mulher oficial do Super Bowl”, disse o vice-presidente executivo de operações de futebol da NFL, Troy Vincent, em um comunicado. “Seu desempenho de elite e compromisso com a excelência lhe valeram esse direito. Parabéns a Sarah por esta merecida homenagem”, acrescentou. Completam o quadro o árbitro Fred Bryan, o juiz de linha Rusty Baynes, o juiz de campo James Coleman, o juiz lateral Eugene Hall, o juiz de apoio Dino Paganelli e o árbitro de revisão Mike Wimmer.

No próximo dia 24 acontecem as finais de Conferência que definem os candidatos ao Super Bowl LV. De um lado, Green Bay Packers, de Aaron Rodgers, duelam contra o Tampa Bay Buccaneers, do astro Tom Brady (às 17h05, horário de Brasília). Na outra decisão, os atuais campeões Kansas City Chiefs enfrentam a sensação da temporada, o Buffalo Bills (às 20h40). A ESPN transmite as partidas no Brasil com exclusividade.