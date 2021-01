Mundial: Sorteio da Fifa define possíveis adversários de campeão da Libertadores

Sorteio na sede da Fifa nesta terça-feira, 19, definiu o chaveamento do torneio interclubes que acontece de 01 a 11 de fevereiro no Catar

Reprodução/ site Fifa Sorteio na sede da Fifa aconteceu nesta terça-feira, 19



A Fifa realizou na manhã desta terça-feira, 19, o sorteio de chaveamento para o Mundial de Clubes 2020, que acontecerá entre os dia 01 e 11 de fevereiro, no Catar. Com a desistência do Auckland City, da Nova Zelândia, a entidade fez mudanças no cronograma e a primeira partida foi reagendada para o dia 04 de fevereiro, entre Tigres UANL (México) e Ulsan Hyundai FC (Coreia do Sul), às 17h hora local (11h no horário de Brasília). O vencedor enfrenta o vencedor da Copa Libertadores (Santos ou Palmeiras) na próxima fase, dia 07 de fevereiro.

Na outra ponta da chave, o Al Duhail SC (Catar) e Al Ahly SC (Egito) disputam a segunda vaga para a semifinal no mesmo dia, às 20h30 hora local (14h30 no horário de Brasília). O vencedor enfrenta o Bayern de Munique na próxima fase. A decisão acontece no Education City Stadium, dia 11 de fevereiro, com o pontapé inicial às 21h hora local (21h no horário de Brasília).