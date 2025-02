Surfista brasileiro enfrenta ondas de quase 30 metros em Portugal; veja foto

Daniel Rodrigues ressaltou a adrenalina que sentiu no momento de entrar no mar e relembrou de um momento tenso em que o parceiro Paulo Diego o ajudou a enfrentar

O surfista Daniel Rodrigues, de 35 anos, enfrentou ondas impressionantes de quase 30 metros em Nazaré, Portugal, durante um dos maiores swells do ano. As condições extremas, resultantes de uma tempestade que fechou o porto local, proporcionaram um cenário desafiador para os amantes do surf. “Poucas equipes conseguiram surfar antes da proibição. Quando a gente chegou ao outside, estava um espetáculo na natureza, um mar que eu nunca tinha visto antes. Ondas gigantescas, quebrando muito lá no fundo. Ainda estava analisando para ver se era possível conseguir surfar uma onda desse tipo. A partir do momento que a gente decidiu surfar, a adrenalina foi lá em cima. O coração quase sai pela boca quando você pega a corda do jet-ski e vê que vai ser o próximo a surfar”, disse o surfista carioca.

Para encarar esses desafios, Rodrigues enfatiza a relevância de estar bem preparado, tanto fisicamente quanto mentalmente. Ele mantém uma rotina de treinos rigorosa, surfando quase diariamente quando as ondas estão favoráveis. “Eu surfo praticamente todo dia quando tem onda, também gosto de correr, nadar, pratico luta, yoga, trilhas e montanhas, então, sempre tento me manter bem ativo, com a alimentação bastante saudável. Quando você tem todos esses elementos alinhados, se sente muito mais preparado para poder encarar o desafio”, completou. Durante a intensa sessão de surf, Rodrigues passou por um momento crítico ao cair de uma onda no instante em que se preparava para dropar.

A situação poderia ter se tornado perigosa, mas seu parceiro, “Imbica”, agiu rapidamente e conseguiu resgatá-lo, evitando um desfecho mais grave. “Como o jet estava muito rápido, caí antes de dropar a onda. E o Paulo Diego Imbica, que é minha dupla, só viu um pouco depois, sendo que já tinha uma onda muito grande quebrando atrás. Ele disse que tinham poucos segundos para me resgatar. Ainda bem que conseguir me tirar daquela zona de perigo. Senão, eu estaria embaixo da água por bastante tempo, nem sei como seria a vaca”.

