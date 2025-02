Gol de Endrick pelo Real Madrid rende bolada ao Palmeiras

Metas contratuais do jogador incluem diversas bonificações, como valores por jogos como titular e por assistências ou pênaltis sofridos

EFE/Juan Herrero O Real Madrid adquiriu Endrick em dezembro de 2022



Endrick, jovem talento brasileiro, voltou a ser escalado como titular pelo Real Madrid e contribuiu com um gol na vitória por 1 a 0 sobre o Real Sociedad, em uma partida válida pela semifinal da Copa do Rei. O Palmeiras, clube que formou o jogador, pode receber até 12,5 milhões de euros, o equivalente a R$ 76 milhões, com base nas metas estabelecidas no contrato do atacante. Durante o jogo, a atuação de Endrick gerou uma receita de 110 mil euros, ou cerca de R$ 670 mil, para o Palmeiras. Esse valor é composto por 75 mil euros pela titularidade e 35 mil euros pelo gol marcado. As metas contratuais do jogador incluem diversas bonificações, como valores por jogos como titular e por gols, assistências ou pênaltis sofridos.

Clube pode receber 500 mil euros se o jogador for campeão do Campeonato Espanhol e titular em pelo menos oito partidas. Além disso, há bônus de 1 milhão de euros se ele conquistar a Champions League e for titular em quatro jogos, ou se for premiado como Golden Boy ou Kopa. Até o momento, nesta temporada, Endrick já balançou as redes seis vezes, acumulando 210 mil euros em bônus, e foi titular em quatro partidas, o que rendeu 300 mil euros ao Palmeiras. Ele também sofreu um pênalti, que adicionou mais 35 mil euros ao total. Desde sua transferência para a Espanha, o atacante já gerou 545 mil euros para o clube paulista.

O Real Madrid adquiriu Endrick em dezembro de 2022 por 35 milhões de euros, dos quais o Palmeiras ficou com 70%. A negociação pode alcançar até 60 milhões de euros até o ano de 2030, dependendo do desempenho do jogador e das metas que ele conseguir atingir ao longo de sua carreira no futebol europeu.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias