Surfista Italo Ferreira se beneficia com queda de Gabriel Medina e vai ao Finals, enquanto Tatiana avança

Final será realizada no mês que vem em Trestles, na Califórnia

Reprodução/Twitter/@WSLBrasil Italo Ferreira contou com as quedas de Gabriel Medina e Yago Dora nas quartas para se tornar o representante nacional



O surfe brasileiro chegou à etapa das Ilhas Fiji do Circuito Mundial com três atletas com chances de disputar o Finals, em Trestles, na Califórnia, em setembro, no masculino. Mas os resultados não foram bons, com todos caindo precocemente. Primeiro eliminado, ainda nas oitavas, Italo Ferreira contou com as quedas de Gabriel Medina e Yago Dora nas quartas para se tornar o representante nacional. No feminino, Tatiana Weston-Webb fez bonito e se garantiu entre as cinco melhores ao avançar à final.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Depois de passar bem pela fase classificatória, o campeão mundial de 2019 caiu nas oitavas ainda na quinta-feira. As baterias de Medina e Dora nas quartas foram adiadas para esta sexta-feira e o potiguar ficou na ansiedade para saber se teria chances de avançar.

Medina iniciou a etapa disputada em Cloudbreak em oitavo, precisava ir longe, mas acabou se despedindo diante de Griffin Colapinto nas quartas. Dora, então em sexto, era quem mais ameaçava Italo e até começou bem diante do australiano Jack Robinson, com 11,50 pontos diante de 5,67. O rival, no fim, encaixou bela onda de 7,33, o brasileiro não conseguiu reagir e caiu, com 12,33 a 11,60, fechando em sexto.

“Obrigado por todo mundo que ficou me acompanhando, minha namorada, te amo, minha família, meu time e todo mundo que ficou torcendo por mim durante o ano todo. Obrigado pela força de vocês. Não deu aqui, tentei o meu melhor, faltou onda ali, não tive a oportunidade que estava esperando e agora é isso. Tem de aceitar, trabalhar e voltar mais forte”, disse Dora ao WSL Brasil.

Italo Ferreira vai disputar o Finals, entre 6 e 14 de setembro, em Lower Trestles, na Califórnia, contra Jhon Jhon Florence, o líder da temporada, Griff Colapinto, Jack Robinson e Ethan Ewing Por ter ficado na quinta colocação, o brasileiro terá de ganhar de todos para levar o bicampeonato.

A decisão ocorre em embates de mata-mata, com quinto x quarto, depois o vencedor pegando o terceiro e assim sucessivamente até a batalha final diante de John John Florence.

TATIANA WESTON-WEBB SE GARANTE

No feminino, a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, Tatiana Weston-Webb, chegou a Fiji na sétima posição, mas se garantiu entre as cinco melhores ao desbancar a australiana Tyler Wrigth na semifinal. A brasileira aproveitou melhor as ondas para se garantir na Califórnia com imponentes 14,83 a 6,67.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Tamyres Sbrile