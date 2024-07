Tande visita Cristo Redentor após infarto e faz doação simbólica

Na última quinta-feira (4), o ex-atleta de vôlei Tande, que sofreu um infarto há quase três meses, foi visitar o Cristo Redentor no Rio de Janeiro. Aos 54 anos, ele esteve internado por cinco dias durante o episódio e resolveu ir agradecer pela recuperação. Ainda durante a visita, o ex-jogador doou uma camisa autografada das Olimpíadas de Barcelona, do ano de 1992, que representa a primeira medalha de ouro em esportes coletivos que o país conseguiu. A vestimenta será leiloada e os ganhos serão destinados a projetos sociais do Santuário Cristo Redentor. “Estou muito emocionado. Vim doar minha camisa e que a gente consiga trazer novas possibilidades, manter esse lugar sacro, renomado para o mundo inteiro. Infartei há quase três meses, estive do lado da morte e vim agradecer. E olha quem me ajudou”, declarou ele.

